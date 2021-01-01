Bettini, vendere l'ex Ilva agli indiani? Idea devastante

"E' devastante pensare che il governo possa prendere in considerazione la cessione di uno stabilimento che è un asset fondamentale e straordinario, essenziale per il nostro Paese". Lo ha detto Silvano Bettini, presidente di Federmeccanica, a margine dell'assemblea dell'Amma presso la sede dell'Altec a Torino riferendosi alla possibilità di un accordo sulla cessione dell'Ex Ilva al gruppo indiano Jindal che sarebbe vicina secondo quanto scritto da alcuni quotidiani. "Noi siamo un Paese che vive di acciaio, non si può pensare di andare a darlo per un euro agli indiani e poi gli diamo 2 miliardi più 800 milioni per il rilancio. Non si può fare per fare un regalo così, non c'è bisogno di trovare un indiano. Sono molto amareggiato. Sto parlando con Palazzo Chigi, con tutti i sindacati siamo assolutamente allineati" ha affermato Bettini. "Noi non possiamo permettere che l'Ilva non sia più italiana. Abbiamo bisogno dell'acciaio, è il nostro asset fondamentale. Abbiamo già perso negli anni il bianco, la chimica e ora anche l'acciaio. Così poi ci resteranno solo il turismo, il terziario e le spiagge, ma questo non si campa" ha concluso Bettini.