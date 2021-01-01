Enea, dal 2021 risparmiata energia pari a consumi annui di 2 grandi regioni

In Italia, tra il 2021 e il 2025, il risparmio energetico conseguito attraverso le misure di efficienza monitorate è stato di 5,08 Mtep (milioni di tonnellate equivalenti di petrolio), pari a oltre i consumi elettrici annuali di due regioni industriali come Emilia-Romagna e Veneto. Il dato corrisponde all'85% dell'obiettivo intermedio fissato dal Pniec (Piano nazionale integrato per l'energia e il clima), pari a 6 Mtep. È quanto emerge dal 15/o Rapporto annuale Enea sull'efficienza energetica, presentato oggi a Roma, nel corso di un convegno al quale sono intervenuti, tra gli altri, per Enea la presidente Francesca Mariotti e la direttrice del Dipartimento Efficienza Energetica Ilaria Bertini. A questo risultato, spiega l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, "ha contribuito in modo determinante il ricorso ai meccanismi di detrazione fiscale, che hanno generato risparmi energetici pari a 2,67 Mtep nel periodo 2021-2025, confermandosi la principale leva (circa 52% dei risparmi complessivi). Tuttavia, si osserva una riduzione dei risparmi derivanti dagli interventi realizzati nel solo 2025 (0,24 Mtep, -37% rispetto al 2024), in linea con il ridimensionamento degli incentivi. I risparmi energetici generati attraverso i Certificati Bianchi hanno registrato una flessione, producendo un taglio dei consumi pari a circa 0,115 Mtep nel 2025 (-4,5% rispetto al 2024), con un dato cumulato 2021-2025 pari a 0,83 Mtep, in linea con le stime intermedie del Pniec. Crescono invece i risparmi incentivati tramite il Conto Termico, pari a 0,131 Mtep nel solo 2025 (per un totale cumulato di 0,476 Mtep), mentre le misure di mobilità sostenibile registrano un lieve calo (0,404 Mtep, -6% rispetto al 2024), pur restando tra i contributi più rilevanti. Restano sostanzialmente stabili i risparmi derivanti dai progetti finanziati tramite i fondi di coesione, pari a circa 0,022 Mtep nel 2025, in linea con il dato del 2024.