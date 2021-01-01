Città metropolitana, programma da 25,9 milioni per la mobilità sostenibile

Ridurre la dipendenza dall'auto privata migliorando la qualità dell'aria, accompagnare cittadini e imprese verso forme di mobilità sempre più sostenibili specialmente negli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro, sviluppare l'interscambio tra treno e bicicletta, sostenere una logistica urbana più efficiente. Sono gli obiettivi della proposta progettuale che la Città metropolitana di Torino ha presentato al ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica nell'ambito del Programma integrato di interventi sulla mobilità urbana e metropolitana. Il Programma nazionale, finanziato con 500 milioni di euro, sostiene progetti finalizzati a ridurre l'impatto del settore dei trasporti sulla qualità dell'aria e a favorire un progressivo cambiamento delle abitudini di mobilità. La Città metropolitana di Torino, che con 25,9 milioni di Euro è seconda in Italia per importo assegnato dopo Roma, potrà utilizzare le risorse per accelerare l'attuazione del Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) e dei relativi piani di settore. La strategia elaborata dalla Città metropolitana mette al centro il rafforzamento del mobility management come strumento per raccogliere le esigenze e intervenire in modo puntuale sul territorio, favorendo il coordinamento delle azioni e le sinergie sulle aree produttive tramite il lavoro del mobility manager d'area. Un'attenzione particolare sarà riservata alla sicurezza e all'autonomia degli studenti, attraverso la realizzazione di zone scolastiche, il ridisegno degli spazi prospicienti gli istituti e interventi per favorire gli spostamenti a piedi e in bicicletta. "Con questo finanziamento possiamo dare concreta attuazione a una parte significativa delle azioni previste dal Piano urbano della mobilità sostenibile della Città metropolitana di Torino", sottolinea il consigliere metropolitano delegato ai trasporti Pasquale Mazza.