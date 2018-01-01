Montani (Lega Vco), estendere le Zes anche alle aree di confine Nord

"Sosteniamo la proposta di legge di estendere Zes anche ad aree confine Nord". Così il segretario provinciale Lega Vco, Enrico Montani, appoggiando la battaglia del suo partito per allargare le Zone economiche speciali del Mezzogiorno anche al Nord e alle zone di confine, Vco compreso. "Nel 2018 - ricorda Montani - depositai a palazzo Madama un disegno di legge analogo, purtroppo mai discusso, per chiedere l'istituzione delle Zes anche in Lombardia e in Piemonte, nelle province confinanti con la Svizzera". Secondo Montani, "esistono nel nostro Paese aree che vanno valorizzate, in particolare con sgravi fiscali per le nuove imprese, al fine di renderle più competitive in ragione della loro posizione strategica. Si tratta delle zone di confine delle regioni di Lombardia e Piemonte e, nello specifico, delle province di Varese, Como e Sondrio per la prima e di Vercelli e di Verbano-Cusio-Ossola per la seconda". "Le zone franche nelle aree confine Nord - conclude il segretario Lega Vco - sarebbero lo strumento ideale per rilanciare gli investimenti esteri, mantenendo al contempo il tessuto produttivo, l'occupazione, la competitività e lo sviluppo dei settori industriale e manifatturiero, che costituiscono la spina dorsale dell'economia lombarda e piemontese".