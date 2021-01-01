Marrone sott'acqua

Dicono che…se qualcuno mette la testa sotto la sabbia, qualcun altro la mette sotto l’acqua. È il caso dell’assessore al Welfare – nonché vicepresidente della Regione Piemonte – Maurizio Marrone, che nei giorni in cui imperversa la polemiche sui numeri delle Rsa, con il collega di giunta e di partito Federico Riboldi (titolare della Sanità) contestato sui numeri, si ritrae in una storia Instagram intento a ricaricare le pile in piscina, accompagnato dalla didascalia “1 giorno di pausa, domattina di nuovo al lavoro” e in sottofondo Zen di Joe Palmer. Titolo piuttosto indicativo: niente gazzarra politica, per oggi solo relax.

Tutti hanno diritto a un po’ di meritato riposo, e l’assessore regionale di Fratelli d’Italia, in pole position per diventare il candidato del centrodestra a Torino in vista delle Comunali del prossimo anno, non fa certo eccezione. Peccato che sulla questione delle residenze per anziani, un tema che pertiene più alle sue competenze che a quelle di Riboldi, sia silente da giorni.

E nessuno ha battuto ciglio quando stamattina alle Ogr di Torino, alla presentazione del rapporto annuale dell’Ires, il presidente della Regione Alberto Cirio ha riportato i numeri forniti dai suoi avversari, come il consigliere regionale del Pd Daniele Valle e la capogruppo di Avs a Palazzo Lascaris Alice Ravinale, che avevano contestato la versione del “sindaco della Sanità”.

Marrone ha preferito non mettere becco nella disfida, preferendo un bagno rigenerante in vasca. Difficile biasimarlo con questo caldo, ma domani promette di essere nuovamente operativo: da vedere se avrà modo di riprendere in mano le redini di un tema chiave per il suo assessorato o se continuerà a praticare la tattica dell’opossum, o in questo caso sarebbe meglio definirla della foca.