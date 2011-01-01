GRANA PADANA

Giù al Nord, Salvini e Molinari rianimano la Lega con la Zes

Superato da Avs e da Vannacci, con il partito attraversato da tensioni e malcontento, Capitan Fracassa tenta di rilanciare tornando alle origini. Proposta da 3 miliardi per le aree di confine e quelle in crisi industriale. Molinari: "È quello che chiedono i territori"

Quando il terreno sotto i piedi comincia a tremare, la prima reazione è quella di rifarsi alle proprie radici. Ed è esattamente quello che sta facendo Matteo Salvini. Dopo mesi trascorsi a presidiare i dossier nazionali, dall’immigrazione alle infrastrutture, il leader della Lega cerca di parlare il linguaggio che per oltre trent’anni ha rappresentato il Dna del Carroccio: quello del Nord produttivo, delle imprese, delle zone di confine, della concorrenza fiscale con la Svizzera e con gli altri Paesi confinanti.

Non è una scelta casuale. Arriva nel momento forse più complicato della sua leadership. La Lega continua a perdere consenso, viene ormai accreditata da diversi sondaggi dietro Alleanza Verdi-Sinistra e, in alcune rilevazioni, perfino superata da Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, il generale che Salvini ha prima arruolato e poi trasformato, in un concorrente interno al mondo sovranista.

Nel frattempo, il Nord ribolle. I malumori della classe dirigente settentrionale non sono mai stati davvero sopiti, le manovre dietro le quinte continuano e la nostalgia della vecchia Lega territoriale riaffiora sempre più spesso. È in questo contesto che prende forma la proposta di legge presentata oggi alla Camera.

Tre miliardi per la Zes del Nord

Dalla Sala Salvadori di Montecitorio, Salvini e il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari hanno illustrato il progetto per estendere la Zona economica speciale alle aree transfrontaliere e ai territori del Nord colpiti da crisi industriali. Una misura che, secondo le stime del Carroccio, richiede uno stanziamento di circa tre miliardi di euro. «È frutto di un lavoro lungo in cui è stato coinvolto anche il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che accompagnerà il percorso», ha spiegato Salvini.

Il nodo, naturalmente, resta quello delle coperture. L’ipotesi prospettata dal vicepremier è quella di finanziare l’intervento attraverso emissioni di titoli di Stato e altre risorse individuate dal Mef. In altre parole, nuovo debito pubblico.

L’esempio del Sud

La proposta prende le mosse dalla Zes unica del Mezzogiorno, operativa dal 2024 e progressivamente estesa ad Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e, dal 2025, anche a Marche e Umbria. Per Salvini l’esperimento meridionale avrebbe dato risultati positivi sul fronte della semplificazione amministrativa e degli investimenti.

L’obiettivo, però, non è trasformare tutto il Settentrione in una Zona economica speciale. «Non chiediamo che tutto il Nord diventi una Zes – ha precisato – ma vogliamo dare al Governo uno strumento per individuare le aree che hanno realmente bisogno del sostegno dello Stato». Il riferimento è alle province di confine dove, sostiene la Lega, la competizione con i Paesi vicini rischia di svuotare imprese e posti di lavoro. Como e Verbania guardano alla Svizzera, Trieste alla Slovenia, ma il ragionamento riguarda anche i confini con Francia e Austria. «Quando si guadagna il doppio a pochi chilometri dal confine, competere diventa complicato», ha osservato Salvini.

Crediti d’imposta e meno burocrazia

La proposta riprende gli strumenti già previsti per il Mezzogiorno. Sono previsti crediti d’imposta fino al 60% per i nuovi investimenti, incentivi alle assunzioni, accordi fiscali con Regioni ed enti locali, procedure autorizzative accelerate e una consistente semplificazione amministrativa. L’obiettivo dichiarato è rendere più attrattive le aree produttive oggi penalizzate dalla concorrenza fiscale, regolatoria e burocratica dei territori oltreconfine.

Molinari: “È quello che ci chiedono”

Il testo legislativo porta la prima firma di Molinari, capogruppo della Lega alla Camera e segretario del partito in Piemonte. «È una proposta che risponde pienamente alle richieste dei nostri territori, emerse nel tavolo territoriale della Lega che riunisce i nostri amministratori», ha spiegato.

Secondo Molinari le aree interessate rappresentano «il motore della crescita del Paese», ma subiscono una crescente concorrenza fiscale e amministrativa da parte degli Stati confinanti, aggravata dalle difficoltà tipiche delle aree montane e periferiche. La Zes, nelle intenzioni del deputato alessandrino, dovrebbe sostenere gli investimenti, rafforzare le infrastrutture logistiche, favorire la crescita delle imprese e rendere ancora più competitivo il tessuto produttivo del Nord.

Rullo di dichiarazioni

Attorno alla proposta si è immediatamente schierata tutta la filiera leghista. Il senatore piemontese Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della Commissione Attività produttive di Palazzo Madama, parla di «giusto riconoscimento» per le aree transfrontaliere e per quelle colpite dalla crisi industriale. Secondo Bergesio, con una copertura da tre miliardi si darebbe finalmente risposta a sindaci, governatori e imprese che chiedono strumenti analoghi a quelli già concessi al Mezzogiorno. Il punto decisivo, aggiunge, resta la semplificazione: meno burocrazia significa investimenti, cantieri, occupazione e crescita.

Anche Alberto Gusmeroli, presidente della Commissione Attività produttive della Camera e sindaco di Arona, definisce la proposta «un impegno concreto per il Nord produttivo», sottolineando come la finalità sia quella di offrire alle imprese gli stessi strumenti di competitività previsti per il Sud.

Dal Verbano arriva il sostegno di Enrico Montani, segretario provinciale della Lega nel Vco, che ricorda di aver presentato già nel 2018 un analogo disegno di legge per estendere le Zes alle province confinanti con la Svizzera. Per Montani le zone franche sarebbero decisive per trattenere investimenti, occupazione e manifattura nelle province di Varese, Como, Sondrio, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola.

A chiudere il cerchio è il ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli, che lega l’estensione delle Zes anche al percorso dell’autonomia differenziata. Per il ministro le aree di confine sono «oggettivamente penalizzate» dalla vicinanza con i cantoni svizzeri, caratterizzati da una fiscalità più favorevole e da una minore pressione burocratica.

Una battaglia che vale più della legge

Resta naturalmente da capire se la proposta riuscirà davvero a vedere la luce e soprattutto dove il Governo troverà i tre miliardi necessari. Ma, al di là dell'esito parlamentare, l’operazione ha già un evidente significato politico.

È il tentativo della Lega di riappropriarsi della propria identità nel momento in cui quella identità appare più appannata che mai. Dopo anni passati a inseguire una dimensione nazionale, Salvini torna a parlare alle imprese del Settentrione, alle province di confine, ai sindaci e agli amministratori locali.

Non è solo una proposta economica. È soprattutto un messaggio rivolto a quella base che negli ultimi mesi guarda con crescente insofferenza al leader e che, tra nostalgie bossiane, tentazioni vannacciane e malumori mai sopiti, continua a chiedere una cosa sola: che la Lega torni, prima di tutto, a fare la Lega.