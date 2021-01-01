Metro 1 Torino, i sindaci chiedono convocazione a governo e Parlamento

Il sindaco della Città metropolitana e della Città di Torino Stefano Lo Russo, insieme ai sindaci di Collegno, Grugliasco e Rivoli Matteo Cavallone, Emanuele Gaito e Alessandro Errigo, ha lanciato un allarme scritto alla premier Giorgia Meloni, al ministro Matteo Salvini e ai presidenti e vicepresidenti delle commissioni competenti di Camera e Senato per sottoporre all'attenzione del governo "la situazione di grave criticità che interessa il cantiere del prolungamento della Linea 1 della metropolitana sulla tratta Fermi-Cascine Vica". Un cantiere messo a rischio dalla crisi dell'azienda appaltatrice. Per completare integralmente l'intervento, compresi gli altri appalti in cascata delle opere civili per i quali si valuta un extracosto di circa 40 milioni di euro, le stime attuali quantificano il fabbisogno in circa 70 milioni di euro totali. "L'attuale quadro rende impossibile fornire ai cittadini un cronoprogramma certo per il completamento dell'opera", osservano, sottolineando che la situazione "richiede un intervento istituzionale urgente, poiché gli enti locali non dispongono degli strumenti finanziari necessari per assicurare la continuità dei lavori né per fronteggiare le conseguenze derivanti dalla crisi dell'impresa affidataria". I sindaci chiedono un incontro urgente al Mit e un'audizione in Commissione e rimarcano che il completamento della linea 1 "supera l'interesse dei singoli Comuni. Per questo chiediamo che governo e Parlamento possano valutare tempestivamente le soluzioni più efficaci per assicurare la continuità dell'intervento, il reperimento delle risorse aggiuntive necessarie per il rapido affidamento delle lavorazioni residue". I sindaci propongono inoltre di valutare la nomina di un commissario straordinario, dotato dei poteri necessari ad assicurare la massima rapidità nelle procedure di affidamento e nella prosecuzione dei lavori.