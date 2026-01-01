SANITÀ

Liste d'attesa, nessun passo avanti. Poca fiducia in Governo e Regioni

Il 41% dei pazienti mette mano al portafoglio per visite ed esami. Solo il 32% ottiene le prestazioni nei tempi previsti. Per l'80% della popolazione attese da 2 a 3 mesi. Miglior giudizio del servizio pubblico nel Nord-Est. Il sondaggio dell'Istituto Piepoli

Quasi sette italiani su dieci danno un giudizio negativo sui tempi di attesa per visite, esami e altre prestazioni sanitarie. Il dato che emerge dall’indagine condotta dall’Istituto Piepoli per conto della Federazione nazionale degli Ordini dei medici non sorprende affatto.

Così come rappresenta un’ulteriore conferma di una situazione ormai cronicizzata il dato secondo cui il 41% del campione rappresentativo della popolazione, di fronte a tempi di attesa troppo lunghi, ha pagato di tasca propria ciò che avrebbe dovuto ottenere senza ritardi dal Servizio sanitario nazionale.

Aspettative tradite

A rendere ancora più significativo l'esito dell'indagine è però il fatto che sia stata condotta nell'ultimo anno e aggiornata allo scorso giugno, dunque dopo che, sia a livello ministeriale sia da parte delle Regioni, sono state intraprese – o quantomeno annunciate – iniziative dalle quali ci si sarebbe attesi un miglioramento della situazione.

Invece, proprio nell’ultimo anno, l'80% degli italiani ha avuto bisogno di una prestazione sanitaria il cui tempo medio di attesa oscillava tra i due e i tre mesi. Assai poco consolatorio quel 32% che ha ottenuto ciò di cui aveva bisogno nei tempi previsti dalla prescrizione, in base alla classe di priorità. E se il 41% si è rivolto al privato e il 27% si è rassegnato ad aspettare, la rilevazione di Piepoli, che aveva come obiettivo principale l’intramoenia, evidenzia che soltanto il 13% degli intervistati ha dichiarato di aver fatto ricorso alla libera professione dei medici dipendenti del Servizio sanitario pubblico.

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Il nodo intramoenia

È proprio quest’ultimo dato a suggerire una riflessione, partendo da una domanda: quanti pazienti, quando si rivolgono a uno specialista che opera in una struttura esterna all’ospedale, sanno se quel professionista esercita in intramoenia, in extramoenia oppure è semplicemente un libero professionista?

Ecco perché quel dato che la Fnomceo evidenzia a sostegno della tesi secondo cui non esiste una correlazione tra intramoenia e tempi di attesa probabilmente meriterebbe più di un approfondimento. Perché un conto è sottoporsi a una visita a pagamento all’interno dell’ospedale, dove è evidente che si tratta di attività in libera professione; altro è farsi visitare in una struttura privata nella quale il medico opera, autorizzato dalla propria azienda sanitaria, nel regime della cosiddetta intramoenia allargata, un’eccezione divenuta sempre più la regola.

Forse non è un caso che l’81% del campione dichiari di conoscere l’intramoenia almeno per sentito dire, ma meno di un italiano su due affermi di sapere realmente come funzioni. Un ulteriore elemento che contribuisce a spiegare quel modesto 9% che indica questa tipologia di prestazione come alternativa alle liste d’attesa. È lecito supporre che la platea reale sia più ampia, comprendendo anche chi non è consapevole di aver usufruito di una visita erogata in regime di libera professione.

L’esito dello studio è comunque sufficiente, secondo il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli, per affermare che è ingiusto raffigurare l’intramoenia come la causa delle liste d'attesa. Lo stesso Anelli spiega che «se regolato con trasparenza e piena integrazione con l'attività istituzionale, questo regime può rappresentare uno strumento utile per trattenere competenze professionali e risorse economiche nel pubblico».

Il caso Piemonte

Ma, come più di una vicenda ha evidenziato finora, il problema sta proprio nella trasparenza e nel rapporto tra attività istituzionale e libera professione. Lo stesso percorso per ricondurre all'interno delle strutture pubbliche le prestazioni in intramoenia continua a incontrare resistenze e difficoltà, emerse anche in Piemonte. Il caso più emblematico è quello della Città della Salute, dove fino a poco tempo fa la quota di prestazioni libero-professionali svolte all’interno della struttura ospedaliera non superava il 19% del totale. Oggi, nonostante l’apertura di nuovi spazi rimasti inutilizzati per anni, la strada verso un pieno cambiamento appare ancora lunga.

Possibili rimedi

Tra le soluzioni alle lunghe liste d’attesa, gli italiani indicano innanzitutto il rafforzamento della medicina territoriale, ma l’83% richiama anche la necessità di intensificare i controlli sul rispetto dei tempi di erogazione delle prestazioni. Rimane elevata la fiducia nei medici: il 72% degli intervistati esprime lo stesso livello di fiducia sia nei camici bianchi ospedalieri sia nei medici di famiglia. Piuttosto alta anche la fiducia nella sanità privata accreditata (69%), mentre cala sensibilmente quella nei confronti del Ministero della Salute e delle Regioni, che non supera il 48%.

La geografia della fiducia

Anche in questo caso il sondaggio evidenzia differenze territoriali. Se a valutare positivamente il Servizio sanitario nazionale sono più gli uomini (55%) che le donne (49%), il giudizio migliore arriva dal Nord-Est, l’area del Paese che registra le performance migliori rispetto ai bisogni dei cittadini. Qui il 59% della popolazione promuove la sanità pubblica; la percentuale scende al 57% nel Nord-Ovest, cala ulteriormente al 53% nel Centro e si ferma al 44% nel Sud.