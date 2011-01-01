Incendi: Piemonte, rogo nell'Ossola supera i 600 ettari

Il fuoco avanza inesorabile nell'alto Piemonte, dove un vasto incendio sta divorando i boschi dell'Ossola. Nelle ultime 24 ore la superficie di montagna devastata dal rogo è cresciuta in modo esponenziale, passando da poco più di 100 a oltre 600 ettari. Massima preoccupazione a Premosello Chiovenda, comune ai margini del Parco Nazionale della Valgrande. A fare le spese dell'emergenza sono soprattutto i residenti della frazione di Colloro, il villaggio più vicino al fronte del fuoco. L'aria, resa irrespirabile dal fumo, ha costretto le autorità a disporre l'evacuazione immediata in via precauzionale. Le operazioni, organizzate dal Comune in sinergia con la Croce Rossa locale e la Protezione Civile del Verbano, hanno coinvolto circa 120 persone; una quindicina di residenti ha invece scelto di rimanere sul posto. Sul fronte del monitoraggio ambientale, i tecnici di Arpa Piemonte hanno raggiunto il Posto di Coordinamento Avanzato (PCA) dei Vigili del Fuoco ad Anzola d'Ossola per controllare i livelli di inquinamento. L'assessore regionale all'Ambiente, Matteo Marnati, ha confermato la gravità dello scenario: "I dati della stazione di Domodossola evidenziano un incremento significativo dei valori di PM e black carbon". Gli effetti del maxi rogo sono visibili a chilometri di distanza: a Domodossola l'odore di bruciato è intenso, mentre a Villadossola e Beura Cardezza la visibilità è pesantemente compromessa da fumo e cenere. La colonna fumogena ha ormai risalito l'intera vallata fino alla Val Formazza. Sul posto, per supervisionare i complessi interventi di spegnimento, è giunto anche il comandante regionale dei Vigili del Fuoco, Alessandro Paola. Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha avuto un colloquio telefonico con il sindaco di Premosello, Elio Fovanna, e oggi a mezzogiorno - accompagnato dagli assessori Marco Gabusi (Protezione Civile) e Matteo Marnati (Ambiente) - effettuerà un sopralluogo nell'area colpita per fare il punto con i soccorritori.