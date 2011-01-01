LE REGOLE DEL GIOCO

Preferenze, Molinari frena Meloni: "Cambiare ora è complicato"

Il capogruppo alla Camera e segretario del partito in Piemonte conferma la linea della Lega: il compromesso è già stato raggiunto rinunciando ai collegi uninominali. Aperture solo formali. FdI rilancia con Arianna Meloni, Forza Italia non arretra, il tempo stringe

Il calendario corre più veloce delle trattative. A tre giorni dalla scadenza del termine per presentare gli emendamenti alla nuova legge elettorale, il centrodestra continua a girare attorno al nodo delle preferenze senza trovare una via d’uscita. E se ieri Matteo Salvini aveva lasciato intravedere un possibile spiraglio, questa mattina è Riccardo Molinari a riportare il confronto con i piedi per terra, ribadendo che per la Lega riaprire il compromesso raggiunto sarebbe complicato e, forse, un errore.

Intervenuto ai microfoni di Radio 24, il capogruppo della Lega alla Camera e segretario del partito in Piemonte ha ricondotto la discussione nel perimetro dei rapporti di forza interni alla coalizione. «Il segretario ha sempre detto che lui direttamente non sta seguendo il dossier della legge elettorale, che per la Lega la legge elettorale non è mai stata una priorità. Lo sappiamo tutti: questa proposta nasce da Fratelli d’Italia e da Giorgia Meloni».

“Abbiamo già fatto delle rinunce”

«Noi abbiamo sempre detto che si è arrivati a un testo di compromesso dove la Lega ha già fatto delle rinunce, perché per noi il sistema migliore era quello con i collegi uninominali. Siccome con questa legge ci abbiamo rinunciato, pensiamo che oggi andare a ricambiare un testo così sensibile come quello delle preferenze sia molto complicato». Chiaro, con l’attuale sistema la Lega ha ottenuto più posti rispetto al suo reale peso elettorale, perché mai dovrebbe rinunciarvi? A maggior ragione in un frangente in cui i consensi sono in picchiata

La porta non viene chiusa del tutto, ma poco ci manca. «Detto questo, come ha ribadito il segretario, stanno lavorando i nostri esperti. Per noi c’è Roberto Calderoli che siede al tavolo e vedremo se si troverà una forma di mediazione». Un'autorità in materia di leggi elettorali, il ministro per gli Affari regionali, ce nel suo curriculum vanta pure il famigerato “Porcellum”.

Molinari insiste sulla bontà dell’impianto già definito. «Noi pensiamo che questa legge che prevede i collegi sia un’ottima legge. Allo stesso tempo capiamo l’esigenza di Meloni di evitare eventuali situazioni di pareggio e alleanze contronatura o governi tecnici. Pensiamo però che il testo uscito dalla commissione alla Camera persegua già questo obiettivo».

Ed è qui che arriva la stoccata all’alleato. «Incaponirsi sulle preferenze non ci sembra abbia molto senso. Se troveranno una mediazione che vada bene a tutti non è questione di vita o di morte, come ha già detto Salvini. Noi le preferenze le abbiamo sempre prese tutte, quindi non è un tema di paura delle preferenze. È che le preferenze portano un modello diverso, che ricordiamo sono stati gli italiani a non volere più con i referendum di Segni all’inizio degli anni Novanta. C’è poca memoria storica in questo Paese».

Salvini apre, ma solo quanto basta

Le parole di Molinari arrivano ventiquattr’ore dopo quelle, assai più sfumate, pronunciate da Salvini. Il leader leghista e vicepremier, parlando a margine di una conferenza stampa dedicata ad altro, aveva infatti evitato di ribadire il tradizionale “no” del Carroccio. «Noi non abbiamo posizioni ferme sulla legge elettorale ma sui temi economici, sociali e della sicurezza. Io sono sempre stato eletto con le preferenze sia a Milano sia a Bruxelles, ma questo non toglie e non aggiunge nulla».

Un’apertura che, però, all'interno della Lega molti avevano interpretato più come un modo per lasciare lavorare Calderoli che come un vero cambio di linea. La dichiarazione di Molinari conferma infatti che il partito continua a considerare chiuso il compromesso già raggiunto.

Il compromesso già consumato

La posizione del Carroccio poggia su un ragionamento preciso. Per la Lega il modello ideale resta quello maggioritario con collegi uninominali. Nella trattativa con gli alleati quella impostazione è stata sacrificata per arrivare a un testo condiviso. Riaprire ora la partita sulle preferenze significherebbe, secondo i leghisti, rimettere mano a un equilibrio già faticosamente costruito. È il motivo per cui Calderoli, seduto al tavolo tecnico per conto della Lega, continua a trattare nel massimo riserbo, mentre nessuno nel partito sembra avere particolare voglia di trasformare la questione delle preferenze in una battaglia campale.

Fratelli d’Italia non arretra

Fratelli d’Italia però continua a fare pressing. A rafforzare la linea della premier è intervenuta la sorella della premier, Arianna Meloni. «Le preferenze appartengono da sempre alla cultura politica di Fratelli d’Italia. Noi le rivendichiamo perché siamo convinti che la migliore rappresentanza nasca dalla libera scelta degli elettori». E nell’intervista al Foglio replica anche all’appello bipartisan promosso da alcune parlamentari, dalla Lega al Pd, che chiedono di mantenere i listini bloccati per non penalizzare la rappresentanza femminile. «Le donne non devono essere protette dalla competizione. Devono essere messe nelle condizioni di competere ad armi pari. Le preferenze premiano chi è capace di costruire consenso, radicarsi sul territorio e dimostrare il proprio valore. E le donne sono perfettamente capaci di farlo». Una posizione che conferma come FdI non abbia alcuna intenzione di rinunciare alla propria storica bandiera.

Quattro ore di vertice

Lo stallo è emerso plasticamente anche dopo il lungo vertice tecnico di mercoledì: quattro ore di confronto tra gli sherpa della maggioranza non hanno prodotto alcun accordo. Lo ha ammesso lo stesso Giovanni Donzelli: «Se avessimo avuto una posizione comune sulle preferenze sarebbe già stata nel testo depositato». Il responsabile organizzazione di FdI ha spiegato che il partito sta valutando anche modelli stranieri. «Le preferenze come le conosciamo nei Comuni italiani sono un unicum. Stiamo guardando come funziona negli altri Paesi per cercare una soluzione moderna».

L’obiettivo resta presentare un emendamento unitario del centrodestra, ma Donzelli non esclude neppure l’ipotesi opposta: «Magari troveremo una soluzione sulla quale saremo tutti d’accordo, magari no». E già guarda oltre, sfidando le opposizioni a non chiedere il voto segreto sull’eventuale emendamento.

Forza Italia fa muro

Se la Lega oggi si concede almeno il linguaggio della mediazione, Forza Italia continua invece a mantenere un profilo assai più rigido. Antonio Tajani ribadisce che il partito ascolterà le proposte dei tecnici, ma ricorda che «la nostra posizione è quella del testo approvato».

Gli azzurri restano contrari a qualsiasi formula ibrida – capilista bloccati più preferenze, magari con alternanza di genere – ritenuta destinata a creare più problemi che vantaggi. L'ipotesi di un sistema misto, del resto, convince poco anche diversi costituzionalisti, che vedono possibili problemi davanti alla Corte costituzionale, oltre a favorire soprattutto i partiti maggiori, Fratelli d’Italia e Partito Democratico.

Corsa contro il tempo

Intanto il calendario incombe. Gli emendamenti dovranno essere presentati entro lunedì 13. Da martedì il provvedimento approderà in Aula con tempi contingentati: ventidue ore complessive di discussione. Nel frattempo resta sostanzialmente definito il resto della riforma: c’è un'intesa di massima sulla riduzione delle circoscrizioni Estero – una al Senato e due alla Camera, accompagnata da nuove misure antifrode – mentre appare destinata a uscire dal testo qualsiasi modifica sul voto dei fuori sede. Il vero nodo resta dunque quello delle preferenze. E, almeno dopo le parole di Molinari, la sensazione è che il compromesso sia ancora tutto da inventare. Se mai arriverà.