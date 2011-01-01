Marocco perde contro la Francia ma a Torino festeggia

Fuochi d'artificio e fumogeni anche dopo la sconfitta. La comunità marocchina di Torino ha festeggiato ugualmente la propria nazionale, eliminata ai quarti di finale dei Mondiali dopo il 2-0 contro la Francia. I festeggiamenti si sono concentrati ancora una volta nel quartiere Barriera di Milano, dove al fischio finale sono esplosi fuochi d'artificio e si sono accesi fumogeni colorati. Un modo per rendere omaggio al percorso della nazionale marocchina nonostante l'eliminazione dal torneo. Nei giorni scorsi, dopo le precedenti vittorie del Marocco, proprio per le strade di Barriera di Milano si erano registrati festeggiamenti che avevano provocato disagi alla circolazione e richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.