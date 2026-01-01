Tpe lancia call per registi e registe under 35 che lavorano in Piemonte

La Fondazione Teatro Piemonte Europa apre una call dedicata a registi e registe under 35 attivi in Piemonte, con l'obiettivo di sostenere la nuova scena teatrale contemporanea e favorire la crescita professionale dei giovani artisti. Ai candidati è richiesto un progetto di regia per uno spettacolo dal titolo "Guerra", tema da interpretare sia in chiave storica sia metaforica. L'opera selezionata debutterà nella seconda settimana di maggio 2027 al Teatro Astra e sarà inserita nella stagione 2026/27 del Tpe. L'iniziativa punta a valorizzare creatività ed espressività delle nuove generazioni, offrendo ai giovani registi l'opportunità di confrontarsi con una produzione professionale e con il pubblico.