Marocco nuove opportunità per le imprese piemontesi

13:49 Venerdì 10 Luglio 2026

Il Marocco si conferma un partner strategico per il Piemonte, con un interscambio commerciale che vale circa 750 milioni di euro. Per rafforzare le relazioni economiche e individuare nuove opportunità di investimento e sviluppo, l'organismo del Commercio e dell'Industria del Marocco in Italia e Confindustria Piemonte hanno promosso a Torino un incontro dedicato alle imprese. Secondo Giorgia Garola, presidente di Ceipiemonte, i rapporti economici tra Piemonte e Marocco hanno ampi margini di crescita e si inseriscono nella strategia del Piano Mattei per l'Africa, che punta su investimenti e filiere produttive condivise. Andrea Amalberto, presidente di Confindustria Piemonte, ha evidenziato le opportunità nei settori dell'energia, dell'agricoltura e della formazione, sottolineando l'importanza di un'azione di sistema per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese. Nel corso dell'incontro è stato ricordato come il Marocco stia investendo nella modernizzazione di infrastrutture, sanità ed energie rinnovabili, offrendo incentivi che in alcune aree possono coprire fino al 40% degli investimenti. Tra i comparti più promettenti figurano automotive, manifattura, agritech, ambiente, trasporti, edilizia e turismo. Gli organizzatori hanno ribadito l'obiettivo di consolidare partnership industriali stabili tra i due Paesi, favorendo nuovi investimenti e l'integrazione delle filiere produttive.

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