Marocco nuove opportunità per le imprese piemontesi

Il Marocco si conferma un partner strategico per il Piemonte, con un interscambio commerciale che vale circa 750 milioni di euro. Per rafforzare le relazioni economiche e individuare nuove opportunità di investimento e sviluppo, l'organismo del Commercio e dell'Industria del Marocco in Italia e Confindustria Piemonte hanno promosso a Torino un incontro dedicato alle imprese. Secondo Giorgia Garola, presidente di Ceipiemonte, i rapporti economici tra Piemonte e Marocco hanno ampi margini di crescita e si inseriscono nella strategia del Piano Mattei per l'Africa, che punta su investimenti e filiere produttive condivise. Andrea Amalberto, presidente di Confindustria Piemonte, ha evidenziato le opportunità nei settori dell'energia, dell'agricoltura e della formazione, sottolineando l'importanza di un'azione di sistema per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese. Nel corso dell'incontro è stato ricordato come il Marocco stia investendo nella modernizzazione di infrastrutture, sanità ed energie rinnovabili, offrendo incentivi che in alcune aree possono coprire fino al 40% degli investimenti. Tra i comparti più promettenti figurano automotive, manifattura, agritech, ambiente, trasporti, edilizia e turismo. Gli organizzatori hanno ribadito l'obiettivo di consolidare partnership industriali stabili tra i due Paesi, favorendo nuovi investimenti e l'integrazione delle filiere produttive.