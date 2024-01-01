SANITÀ

Piemonte promosso sui Lea, resta il gap negli ospedali

Solo tre regioni non superano la soglia della sufficienza. Veneto al top. I dati del 2024 vedono il Nord in testa, forti criticità in alcune aree del Sud. Bene sul fronte delle prevenzione e del territorio, flessione in corsia. Più che buoni i valori del sistema piemontese - REPORT

Livelli di assistenza in miglioramento in pressoché tutto il Paese, anche se resistono ancora alcuni territori che non raggiungono la sufficienza. Tutte le Regioni italiane, con l’eccezione di Calabria, Sicilia e della Provincia autonoma di Bolzano, registrano infatti un punteggio superiore alla soglia minima.

A svettare, ancora una volta, è il Veneto, seguito da Emilia-Romagna e Toscana e, via via, da tutte le regioni del Centro-Nord. La rilevazione relativa al 2024 rappresenta l’ennesima conferma di una sanità a macchia di leopardo, come evidenziato costantemente da tutte le principali analisi sul sistema sanitario nazionale.

Per quanto riguarda il Piemonte, il monitoraggio restituisce un quadro decisamente positivo: il punteggio nell’area della prevenzione è pari a 95, quello dell’assistenza distrettuale a 90 e quello dell’area ospedaliera a 87. Si tratta di valori tra i più elevati dell’intero report, considerando che la soglia di sufficienza è fissata a 60 punti.

Il percorso di validazione dei dati, nella loro versione finale predisposta dal Comitato Lea, si è concluso un paio di mesi fa. Nel complesso si osserva una crescita significativa nell’area della prevenzione e in quella distrettuale, mentre l’area ospedaliera registra una lieve flessione.

Gli ospedali piemontesi

Sommando i punteggi ottenuti nelle tre macroaree, il Veneto raggiunge un totale di 288 punti su 300 (96 nella prevenzione, 95 nel distretto e 97 nell’assistenza ospedaliera). Il confronto con il Piemonte evidenzia come quest’ultimo ottenga lo stesso punteggio nella prevenzione, un risultato di appena cinque punti inferiore nell’assistenza distrettuale, ma accusi un divario di ben dieci punti nell’area ospedaliera rispetto alla regione prima in classifica.

Nella fascia alta della graduatoria figurano anche Umbria, Liguria e Friuli-Venezia Giulia, mentre il Lazio totalizza 237 punti (81 nella prevenzione, 75 nel distretto e 81 nell’area ospedaliera). Tra le regioni meridionali, la Puglia è la migliore con 242 punti complessivi: 85 nella prevenzione, 76 nel distretto e 81 nell’assistenza ospedaliera.

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Cresce la prevenzione

Nella sintesi redatta dal Comitato Lea si evidenzia come la crescita della macroarea della prevenzione abbia interessato quasi tutte le Regioni italiane, con le sole eccezioni di Marche, Campania e Calabria.

Nella macroarea distrettuale il quadro appare meno omogeneo: alcune Regioni migliorano il proprio punteggio, come Valle d’Aosta, Abruzzo, Campania e Puglia; altre restano sostanzialmente stabili, mantenendo comunque livelli elevati, come Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana. Nel complesso, il Centro-Sud continua a registrare valori mediamente inferiori.

Per quanto riguarda la macroarea ospedaliera, i livelli minimi di garanzia risultano raggiunti in tutte le Regioni. Il Comitato Lea evidenzia inoltre la stabilità degli elevati standard raggiunti da Piemonte, Lombardia, Provincia autonoma di Trento, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche.