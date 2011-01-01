FINANZA & POTERI

Carlo Magno, da filantropo a piazzista della polizza dei poveri

Messina è sbarcato a Torino vestito da mecenate: denuncia la povertà educativa, bacchetta chi parla di missili e lancia "Scelte Future". Ma dietro il grande progetto sociale c'è un prodotto di Intesa Sanpaolo Assicurazioni. Per aiutare i figli delle famiglie più fragili bisogna prima diventare clienti del gruppo

Per un giorno Carlo Messina ha lasciato negli armadi il doppiopetto del banchiere e ha indossato la tonaca del benefattore. Ieri, al Collegio Carlo Alberto, ha impartito una lezione al Paese: basta parlare di armi, di riarmo, di missili. La vera emergenza sono i quasi centomila bambini piemontesi che vivono in famiglie con meno di 15 mila euro di reddito. «Mi sento in imbarazzo da cittadino italiano», ha detto, indicando nel sociale la priorità nazionale.

Parole nobili, difficili da contestare. Al netto di cosa potrebbero aver pensato i dirigenti di Leonardo e tutta la filiera, che oltre a produrre sistemi di difesa danno occupazione a migliaia di persone, chi potrebbe sostenere il contrario? La povertà educativa esiste, pesa e condanna migliaia di bambini a partire con diversi metri di svantaggio. Il punto, però, è un altro.

La filantropia passa dalla cassa

In verità, dietro il racconto edificante di “Scelte Future” c’è un dettaglio che nella presentazione è rimasto accuratamente sullo sfondo. Il progetto non consiste semplicemente nello stanziare dieci milioni di euro per aiutare le famiglie più fragili. Il cuore dell’operazione è una Polizza Vita Collettiva di Intesa Sanpaolo Assicurazioni, progettata appositamente per l’iniziativa. Dentro quella polizza finiscono i cinque milioni messi da Intesa, i cinque della Compagnia di San Paolo e, soprattutto, i risparmi delle famiglie aderenti.

Insomma, il grande progetto sociale si realizza attraverso un prodotto finanziario del gruppo Intesa. Una coincidenza quantomeno interessante. La banca, del resto, non fa la beneficenza, fa la banca, senza tirare in ballo il solito Brecht.

Naturalmente nessuno sostiene che ci sia qualcosa di irregolare. La polizza è prevista a condizioni di mercato, si pagano le commissioni, anche se bontà sua, sono ridotte. Ma resta un fatto. Quando il principale protagonista dell’iniziativa è anche il produttore dello strumento finanziario attraverso cui l’iniziativa prende vita, il confine tra filantropia e business diventa inevitabilmente più sottile.

Perché una banca, per definizione, non vende pane. Vende denaro. E non esiste banca al mondo che costruisca un prodotto senza ricavarne, direttamente o indirettamente, un beneficio.

Carlo Magno come Maria Antonietta

L’idea viene raccontata come una rivoluzione culturale. Le famiglie con un Isee sotto i 15 mila euro dovranno mettere da parte dai cinque ai trenta euro al mese. Per ogni euro versato, Intesa e Compagnia ne aggiungeranno un altro. Il meccanismo si chiama “matching fund”, suona moderno, anglosassone e persino elegante, ma tradotto in italiano significa una cosa molto semplice: se sei povero, il primo sacrificio devi comunque farlo tu.

La scena ricorda, inevitabilmente, la celebre frase attribuita a Maria Antonietta, quella del pane e le brioche. Qui per il nostro Carlo Magno diventa: se fate fatica ad arrivare a fine mese, trovate comunque qualche euro da investire in una polizza, poi al resto penseremo noi. Trenta euro sono briciole per chi guida una banca che produce miliardi di utili, molto meno per chi vive con meno di quindicimila euro l’anno.

Il marketing della solidarietà

L’operazione è costruita con grande intelligenza. La comunicazione evita accuratamente parole come assicurazione, polizza, prodotto finanziario: si parla di futuro, bambini, università, opportunità, educazione, inclusione. Persino le filiali Intesa vengono trasformate in punti di “accoglienza” e orientamento per le famiglie, quasi fossero sportelli sociali. La banca diventa presidio educativo. Insomma, il prodotto assicurativo resta dietro le quinte. Eppure è proprio lui il motore dell’intero meccanismo.

Il doppio messaggio

Non è un caso che Messina abbia scelto Torino per questo annuncio. Ufficialmente per presentare un progetto sociale, in realtà la giornata aveva anche un altro obiettivo: rassicurare il suo azionista storico, la Compagnia di San Paolo, mentre sul tavolo resta la partita più importante degli ultimi anni, quella dell’Opas su Monte dei Paschi. Lo stesso amministratore delegato ha ribadito che quella su Mps è «un’offerta di mercato» e non «una logica di potere», collegando poi il successo dell’operazione a nuove assunzioni e agli investimenti nei territori.

Il sociale diventa così il volto più rassicurante della banca. Nessuno mette in discussione l'utilità di aiutare le famiglie più fragili, ci mancherebbe. La domanda è un'altra. Per combattere la povertà educativa era davvero indispensabile costruire tutto attorno a una polizza della banca promotrice? E la Compagnia doveva prestarsi a quella che, in soldoni, è una promozione di un prodotto finanziario? Oppure siamo di fronte all’ultima evoluzione della finanza compassionevole, quella che mentre denuncia le disuguaglianze riesce, con raffinata eleganza, a trasformarle anche in un’occasione per fare utili?

Perché alla fine Carlo Magno si è presentato come il cavaliere dei bambini poveri. Ma il cavallo, guarda caso, portava il marchio di Intesa Sanpaolo.