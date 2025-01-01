Canalis (Pd) in sopralluogo al centro per l'impiego di Ciriè

Per la consigliera regionale Monica Canalis (Pd), il Centro per l'Impiego di Ciriè "a fronte di una accresciuta capacità del Centro di intercettare sia le persone in cerca di lavoro sia le imprese in cerca di lavoratori" dovrebbe "potenziare le reti territoriali". Perché "solo il lavoro in rete con gli altri soggetti del territorio - come Comuni, consorzi socioassistenziali e Asl - può offrire ulteriori strumenti, per dare risposte anche all'utenza più fragile". Il Centro, ricorda Canalis, serve un territorio di 39 Comuni e 120mila abitanti che va da Borgaro e Caselle alle valli di Lanzo con 21 operatori. Nel 2025 ha preso in carico 2.854 persone con il programma del Pnrr Gol (Garanzia Occupabilità Lavoratori) e 214 persone extra Gol. Nel solo primo trimestre 2026 sono state prese in carico 821 persone. Al 31 marzo in Piemonte, rimarca, gli individui occupati sul totale di quelli presi in carico in Piemonte con il programma Gol erano il 42,3 %. Da quando è partito questo programma del Pnrr infatti quasi la metà delle prese in carico si è trasformata in un inserimento lavorativo, e "il Cpi di Ciriè non si discosta dalla media regionale". Per quanto riguarda i servizi alle imprese, nel 2025 il Cpi di Ciriè ne ha offerti 1.103 per un totale di 403 imprese servite, con un rilevante numero di visite nelle sedi aziendali.