Bussone confermato presidente di Pefc Italia fino al 2029

Il piemontese Marco Bussone è stato confermato presidente di Pefc Italia fino al 2029. L'assemblea dell'ente promotore della gestione sostenibile del patrimonio forestale ha rinnovato il consiglio di amministrazione per il triennio 2026-2029, confermando alla guida Bussone, giornalista e presidente nazionale di Uncem. Nel nuovo assetto sono stati confermati Marco Bonavia come vicepresidente e Primo Barzoni come vicepresidente vicario, mentre entra per la prima volta nella vicepresidenza Catherine Tonini, vicedirettrice generale del Consorzio dei Comuni Trentini. Confermato anche Antonio Brunori nel ruolo di segretario generale, incarico che ricopre dalla nascita di Pefc Italia. Il rinnovo degli organi sociali coincide con un anno simbolico per l'associazione, che nel 2026 celebra i 25 anni dalla fondazione. Le celebrazioni sono in programma a fine novembre a Trento. "Questo nuovo mandato arriva in un momento importante per l'associazione, che celebra 25 anni di impegno a favore della gestione forestale sostenibile. Pefc Italia continuerà a lavorare per rafforzare la rete costruita in questi anni, dando valore a chi ogni giorno vive, gestisce e tutela le foreste", ha detto Bussone. Il nuovo consiglio di amministrazione riunisce rappresentanti del mondo forestale, agricolo, istituzionale, industriale e ambientalista, con l'obiettivo di consolidare la certificazione delle filiere foresta-legno-carta e promuovere una gestione sostenibile delle risorse naturali.