Incendio in un'azienda che si occupa di smaltimento rifiuti nel Torinese

Diverse squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo in regione Pozzo a Chivasso, nel Torinese, dalla tarda mattinata di oggi, per un vasto incendio divampato all'interno di un'azienda che si occupa di smaltimento rifiuti. L'incendio, che ha generato una colonna di fumo nero ben visibile anche dai Comuni vicini, riguarderebbe materiali stoccati all'esterno dei capannoni. Sono in corso le analisi sulla qualità dell'aria e gli accertamenti sulle cause del rogo. Non risultato feriti o intossicati.