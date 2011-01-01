POLITICA & SANITÀ

"Scorporo dell'Oirm, tre anni persi". Nuovo affondo del Pd su Corsini

Le modifiche del progetto del Parco della Salute di Torino legate all'ospedale infantile. Nel mirino dell'opposizione le spiegazioni del commissario (che non si presenta in commissione). Valle: "Solo adesso si è capito che servono delle modifiche al progetto?"

Le parole di Marco Corsini, anziché spegnere le polemiche sul Parco della Salute di Torino, hanno finito per alimentarle. E a cogliere la palla al balzo è stato proprio quel Partito Democratico che da settimane accusa il commissario di sottrarsi alle audizioni in commissione Sanità. Il motivo? Aver giustificato l’ennesimo rinvio dei lavori con lo scorporo del Regina Margherita, una decisione che risale però al 2023.

«Lo scorporo del Regina Margherita dalla Città della Salute non è una novità di ieri – attacca Daniele Valle, consigliere Pd e vicepresidente della commissione Sanità –. Se oggi ci viene detto che occorre rivedere il progetto perché l’ospedale pediatrico non ne farà parte, viene spontaneo chiedersi che cosa sia stato fatto in questi tre anni. Possibile che solo adesso si sia ritenuto necessario adeguare un progetto che avrebbe dovuto recepire da tempo una scelta politica e amministrativa già assunta?».

Le parole del commissario

Corsini, a margine della riunione dell’organismo di vigilanza sull’avvio dei cantieri del futuro Parco della Salute, ha spiegato che la revisione del progetto si è resa necessaria anche alla luce dello scorporo del Regina Margherita. Un assist che Valle non si è lasciato sfuggire.

«Le parole del commissario sul Parco della Salute aprono più domande di quante risposte forniscano», osserva l’esponente dem. «Corsini attribuisce l’ennesimo rinvio dell’avvio dei lavori al 2027 alla necessità di aggiornare il progetto per tenere conto delle modifiche intervenute negli ultimi anni, a partire proprio dallo scorporo del Regina Margherita».

I dubbi del Pd

Per il Partito Democratico, le dichiarazioni del commissario rappresentano «la conferma che del nuovo Regina Margherita non esistono né un progetto definitivo né un finanziamento formalizzato». Secondo Valle sono molti i punti che attendono chiarimenti. «Il commissario ha sorvolato completamente sul tema delle bonifiche, che hanno richiesto ulteriori risorse e per le quali non è stata indicata una data di conclusione. Inoltre, non ha fornito spiegazioni sulle ricadute economiche complessive delle continue revisioni progettuali», incalza il consigliere dem.

A questi aspetti si aggiungono, prosegue Valle, «le questioni ancora aperte legate al partenariato pubblico-privato e alle indagini in corso, che inevitabilmente pongono interrogativi anche sulla sostenibilità complessiva dell’operazione».

Il braccio di ferro continua

L’elenco delle questioni sollevate dall’opposizione comprende anche quella che Valle definisce «una sproporzione difficilmente comprensibile»: «Come è possibile che il Parco della Salute, con circa mille posti letto, abbia un costo superiore ai 600 milioni di euro, mentre per il nuovo Regina Margherita si ipotizzano investimenti nell'ordine dei 300 milioni per appena 270 posti letto? Sono numeri che richiedono spiegazioni».

Il Pd, inoltre, non arretra sulla richiesta di audire Corsini in commissione. «Il Consiglio regionale ha il diritto di conoscere lo stato di avanzamento del Parco della Salute di Torino così come quello della Città della Salute di Novara, su cui continuano a rimanere senza risposta interrogazioni e richieste di chiarimento».

E se fosse autentica la battuta attribuita al commissario – «Le convocazioni le fa la Nazionale e io non sono un calciatore» – il braccio di ferro con Valle appare destinato a proseguire ancora a lungo. Non proprio il miglior viatico per un’opera che continua ad accumulare rinvii e interrogativi.