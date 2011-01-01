LA SACRA RUOTA

Mirafiori a motori spenti.

La 500 si ferma ancora

Nuovo stop lunedì 13 luglio alle Carrozzerie: ufficialmente per problemi di approvvigionamento. Dopo una raffica di fermate in poco più di un mese, Fiom, Fim e Uilm lanciano l'allarme sul futuro dello stabilimento e chiedono un modello "ponte"

A forza di fermarsi, rischia quasi di fare notizia quando lavora. A Mirafiori il calendario della produzione della Fiat 500 ibrida sembra ormai scandito più dagli stop che dalle vetture che escono dalle linee. L’ultimo è arrivato puntuale: lunedì 13 luglio le Carrozzerie resteranno ancora una volta ferme e la Fiat 500 ibrida, il modello che avrebbe dovuto inaugurare la rinascita dello storico stabilimento torinese, resterà di nuovo sui cavalletti.

Nello storico stabilimento torinese la produzione continua ad alternare brevi ripartenze a nuovi stop, al punto che la normalità sembra essere diventata l’interruzione del lavoro. Dopo il rallentamento seguito al ponte del 2 giugno, lo stop tra il 22 e il 26 giugno, i due giorni di blocco del 6 e 7 luglio e il prolungamento della chiusura estiva dal 27 al 31 luglio, Stellantis ha aggiunto un altro tassello alla lunga lista.

Senza motori

La motivazione ufficiale fornita dal gruppo è la solita: mancano i motori. Una spiegazione che somiglia sempre più a un disco rotto. E dire che appena poche settimane fa John Elkann e il nuovo amministratore delegato Antonio Filosa avevano rilanciato la centralità dell’Italia e di Mirafiori nei piani del gruppo. Parole che, però, continuano a scontrarsi con la realtà di una fabbrica che alterna brevi ripartenze a continue fermate, alimentando dubbi sul fatto che il vero problema non siano i motori, ma i volumi produttivi.

Sindacati in allarme

Per la Fiom non ci sono più alibi. «Ormai queste fermate produttive si ripetono strutturalmente tutte le settimane e ogni volta ripetiamo che questi sono campanelli d’allarme gravi. Non smetteremo di denunciare questa situazione né di indicarne le vere cause, che stanno nella mancata attribuzione di un nuovo modello oltre la 500 e nella mancanza di investimenti per una nuova linea di produzione. Elkann e Filosa hanno la responsabilità di questo continuo declino a cui hanno destinato il nostro territorio e con loro tutte le istituzioni che nulla stanno facendo o dicendo per invertire questa rotta», afferma Gianni Mannori.

La Fim sceglie toni meno incendiari, ma la sostanza cambia poco. «Si evidenziano in modo chiaro le criticità già emerse nelle settimane precedenti sulle produzioni della Fiat 500 ibrida. Essere riusciti, con sforzi notevoli, a presentarsi operativi all’appuntamento produttivo, dimostrare di riuscire a fare i numeri richiesti e poi vedersi stoppare continuamente è frustrante e mette in discussione la fiducia che si stava iniziando a creare con la nuova dirigenza del Gruppo», osserva il segretario generale torinese Rocco Cutrì. «L'azienda deve analizzare a fondo le criticità che hanno portato a questa défaillance e porre rimedio in maniera strutturale».

Anche la Uilm vede allungarsi le ombre sul futuro dello stabilimento. «Esprimiamo forte preoccupazione per la tenuta produttiva e occupazionale di Mirafiori: serve un modello “ponte” per traghettare il sito verso il 2030», sostiene il segretario generale torinese Luigi Paone. «I continui rallentamenti che stanno interessando la produzione della 500 ibrida pongono seri interrogativi sul futuro dello stabilimento e creano incertezza per i lavoratori. Bisogna garantire la saturazione dell'impianto e tutelare i lavoratori somministrati, assicurando la loro permanenza in organico ed evitando una perdita di salario che colpirebbe duramente le famiglie coinvolte».

Cortocircuito

La sensazione è che Mirafiori sia finita dentro un cortocircuito dal quale nessuno riesce a uscire. L’azienda parla di problemi di approvvigionamento; i sindacati vedono invece il riflesso di un piano industriale che continua a poggiare su un unico modello e su volumi troppo esigui. Nel frattempo, gli operai continuano a fare i conti con una produzione a singhiozzo e con un futuro che, anziché prendere velocità, procede a colpi di freno. E la fabbrica un tempo simbolo dell’auto italiana rischia di trasformarsi definitivamente nella fabbrica dove l’unica cosa davvero puntuale sono i comunicati che annunciano l’ennesimo stop.