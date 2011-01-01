AVANTI POPOLO

Voci fuori campo (largo).

Prove di un'Altra Torino

Nè con il Pd di Lo Russo nè con il M5s: "Sì all'antifascismo e no alla città delle armi". Al nuovo "laboratorio politico" aderiscono subito Rifondazione di Ferrero e Sinistra Anticapitalista di Turigliatto. D'Orsi e Di Battista (per ora) non pervenuti

Quella sinistra che guarda con sempre più distanza e diffidenza al Campo Largo sotto la Mole prova a costruirsi una casa politica autonoma in vista delle prossime Comunali. Si chiama L’Altra Torino, nasce dall’esperienza di Percorso Torino 2027 e si presenta come un laboratorio politico che mira a rappresentare in Consiglio comunale quel mondo di comitati ambientalisti, associazioni, movimenti e lavoratori che, secondo i promotori, non trova più interlocutori nella sinistra istituzionale.

Il debutto arriva a meno di un anno dalle elezioni amministrative del 2027, con un obiettivo dichiarato: costruire un polo alternativo sia al centrodestra sia al centrosinistra, senza apparentamenti e con l’ambizione tutt’altro che modesta di eleggere dei propri rappresentanti in Sala Rossa.

Terzo polo

Una scommessa che prende forma in un contesto torinese tutt’altro che ricomposto. Se a livello nazionale il Campo Largo continua a essere il riferimento del centrosinistra e della “testardamente unitaria” segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, sotto la Mole resta infatti diviso: il Movimento 5 Stelle, che risente ancora della forte influenza di Chiara Appendino, è tra i più duri oppositori del sindaco dem Stefano Lo Russo, rendendo ancora più evidente la frammentazione dell'area progressista.

“C’è bisogno di uno spazio che dia voce a tutti questi soggetti che non trovano collocazione nella sinistra istituzionale”, spiega il portavoce Gianni Limone, scelto insieme a Simona Bombieri per guidare il percorso del nuovo soggetto politico, che culminerà nella definizione del perimetro di questa coalizione alternativa e nella scelta del candidato sindaco. Limone definisce L'Altra Torino “un laboratorio aperto alle adesioni”, rivolgendo l'invito a tutte le forze che si collocano fuori dal perimetro del Campo Largo.

Il programma

La piattaforma politica è chiaramente radicale: antifascismo, opposizione alla guerra e alle spese militari, tutela dell’ambiente, difesa del lavoro, dei servizi pubblici e degli spazi sociali sono i pilastri di un progetto che accusa tanto Palazzo Civico quanto la Regione di condividere un medesimo modello di sviluppo.

Nel mirino finiscono le scelte urbanistiche, la gestione ambientale, le politiche industriali e il peso crescente delle fondazioni bancarie e dell'industria della difesa. “Torino non può diventare la città delle armi e delle Fondazioni bancarie”, si legge nel manifesto approvato dall’assemblea costituente. L’obiettivo dichiarato è portare in Consiglio comunale consiglieri che rappresentino direttamente le istanze dei movimenti, senza passare dalle tradizionali mediazioni partitiche.

Chi risponde all’appello (e chi non ancora)

Le prime adesioni organizzate sono già arrivate. C’è Rifondazione Comunista, che sul piano torinese conferma la linea del segretario provinciale ed ex ministro Paolo Ferrero, da sempre contrario a un’alleanza con il Campo Largo, nonostante le aperture manifestate a livello nazionale dal segretario Maurizio Acerbo. Insieme a Rifondazione partecipa anche Sinistra Anticapitalista, il movimento dell’ex senatore Franco Turigliatto.

Per ora, invece, non si registrano interlocuzioni con Angelo D’Orsi. Lo storico, candidato sindaco nel 2021 proprio con il sostegno di Rifondazione e Sinistra Anticapitalista, aveva raccolto il 2,5% dei consensi e nelle scorse settimane ha dato vita alla propria piattaforma politica, chiamata Agorà. Due percorsi paralleli che, almeno nella fase iniziale, sembrano destinati a procedere separatamente.

Allo stesso modo non risultano contatti strutturati con Schierarsi, l'associazione guidata dall'ex deputato pentastellato Alessandro Di Battista, che continua a valutare un ritorno sulla scena nazionale in vista delle prossime elezioni politiche. Se in altre città del centro-sud come Roma e Napoli il movimento ha costruito una presenza significativa, a Torino il radicamento appare ancora limitato. Tra gli aderenti piemontesi figurano anche due ex esponenti del Movimento 5 Stelle come l’ex capogruppo regionale Francesca Frediani e l’ex presidente del Consiglio comunale Fabio Versaci, ma l’attività sul territorio resta contenuta: dopo la tre giorni di Bardonecchia dello scorso gennaio e la raccolta firme per il referendum sullo stop ai finanziamenti pubblici all'editoria, le iniziative pubbliche sono state poche.

Strada in salita

La strada verso il voto del 2027 è ancora lunga e il cantiere della sinistra alternativa dovrà ora misurarsi con la sfida più difficile: trasformare una rete di comitati e movimenti in un soggetto politico competitivo, capace di superare la tradizionale frammentazione della sinistra radicale torinese. Per ora, L’Altra Torino prova a ritagliarsi uno spazio fuori dal Campo Largo.

Tutto da vedere se, oltre a essere una voce fuori dal coro, riuscirà a diventare anche una presenza stabile nelle istituzioni cittadine. I precedenti in questo senso ascrivibile a quell’area non lasciano ben sperare, ma chissà, magari ora il vento fischia più forte e una bufera si appresta ad arrivare in Sala Rossa.