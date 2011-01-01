Avetta (Pd), Cirio convochi il tavolo sulle telecomunicazioni

"Hanno ragione le organizzazioni sindacali: la crisi che sta investendo il comparto dei Call Center necessita di soluzioni strutturali e non di provvedimenti estemporanei, che inseguono solo le singole emergenze. La diffusione dell'Ia sta comportando una trasformazione epocale del mondo del lavoro e la politica non può pensare di affrontarla con strumenti ordinari". Lo affermano il consigliere regionale Alberto Avetta (Pd) e la capogruppo Dem in Consiglio regionale Gianna Pentenero, dopo l'incontro organizzato a Torino dai sindacati. "D'intesa con le altre forze di opposizione - aggiungono - chiederemo un'Informativa urgente sul settore delle telecomunicazioni, in particolare i Call Center, che in Piemonte danno lavoro a circa 4mila persone. Vogliamo ricordare al presidente Cirio che da due anni e mezzo (era l'inizio della crisi Konecta!) attendiamo l'istituzione del tavolo regionale sulle telecomunicazioni. I sindacati, i lavoratori e le loro famiglie meritano non promesse disattese ma atti concreti, a cominciare da una pressante azione sul Governo Meloni".