LE REGOLE DEL GIOCO

"Benedette" preferenze, le catto-dem sfidano Schlein: "Ridare agli elettori il diritto di scegliere"

La consigliera regionale piemontese Canalis consegna alla segretaria Pd un appello firmato da 89 amministratrici e parlamentari. Uno strumento di rappresentanza e democrazia che però, secondo altre dirigenti, penalizzerebbero le donne

Nel Pd la discussione sulle preferenze non è più soltanto un confronto tecnico sulla legge elettorale. È diventata un confronto, se non un vero e proprio scontro culturale, politico e persino identitario. E a rompere la melassa interna sono adesso le donne dell’area cattolico-democratica, che chiedono a Elly Schlein di uscire dall’ambiguità e schierarsi apertamente.

L’ex europarlamentare Silvia Costa, componente della direzione nazionale, e la consigliera regionale del Piemonte Monica Canalis hanno consegnato alla segretaria un appello sottoscritto da 89 parlamentari europee e nazionali, consigliere regionali e comunali, sindache e assessore.

Il messaggio è netto. «In pochi giorni il nostro appello affinché il Pd dica finalmente una parola chiara a favore delle preferenze ha raccolto l’adesione di quasi 90 donne cattolico-democratiche», spiegano Costa e Canalis, prendendo apertamente le distanze dal documento firmato nei giorni scorsi da alcune parlamentari contrarie alla reintroduzione delle preferenze.

Per le promotrici non è solo una questione procedurale. È una scelta che riguarda la qualità della democrazia. «La cultura politica cattolico-democratica, nella quale ci riconosciamo, attribuisce da sempre un forte peso al principio della rappresentanza, da bilanciare con quello della governabilità, e le preferenze sono il modo più semplice e collaudato per garantirlo». Una posizione che richiama una tradizione politica nella quale il rapporto diretto tra eletto ed elettore rappresenta un valore irrinunciabile e che, aggiungono le firmatarie, dimostra «la fiducia nella capacità della segretaria Schlein di fugare ogni dubbio sull'apertura del Pd alle preferenze».

Il nodo dello Stabilicum

Il confronto arriva mentre alla Camera è all’esame la nuova legge elettorale, il cosiddetto Stabilicum, destinato con ogni probabilità a disciplinare il voto del 2027. Il testo predisposto dalla maggioranza mantiene il sistema delle liste bloccate, già previsto dal Rosatellum: gli elettori scelgono il partito, ma non possono indicare il candidato preferito. L’ordine di elezione viene deciso dalle segreterie.

È proprio questo il punto sul quale si concentra il confronto parlamentare. Diversi emendamenti propongono infatti di reintrodurre il voto di preferenza, restituendo agli elettori la possibilità di scegliere direttamente chi mandare in Parlamento. Questa è anzitutto l’intenzione di Giorgia Meloni e del suo partito, Fratelli d’Italia, che però deve fare i conti con le resistenze degli alleati, Lega e Forza Italia.

Per i sostenitori della reintroduzione delle preferenze significherebbe ridurre il potere delle nomenclature e rafforzare il legame tra rappresentanti e cittadini. Per i contrari, invece, il rischio è alimentare competizioni interne, campagne elettorali più costose e sistemi di consenso fondati sulle reti personali.

Lo scontro tra donne

A far esplodere il dibattito è stato l'appello firmato da cinque deputate appartenenti a schieramenti diversi: Elena Bonetti (Azione), Silvana Comaroli (Lega), Isabella De Monte (Forza Italia), Luana Zanella (Avs) e la piemontese Chiara Gribaudo (Pd), vicepresidente nazionale del partito

Secondo loro il voto di preferenza finirebbe per penalizzare la rappresentanza femminile perché «premia soprattutto la forza delle reti personali, la disponibilità di risorse economiche e la notorietà costruita nel tempo», elementi sui quali le donne, mediamente, partono ancora in condizioni di svantaggio.

Ma il fronte favorevole alle preferenze respinge questa lettura. Per Lia Quartapelle, le liste bloccate rafforzano il rapporto tra parlamentari e leader di partito molto più di quello tra eletti ed elettori. La soluzione, sostiene, non è rinunciare alle preferenze, bensì accompagnarle con la doppia preferenza di genere, già sperimentata con successo nelle elezioni amministrative dei Comuni sopra i 5 mila abitanti e in diverse consultazioni regionali.

Sulla stessa linea si collocano Pina Picierno, uscita dal Pd e oggi a capo di Spazio Pubblico, e le renziane Raffaella Paita e Maria Elena Boschi. Per la vicepresidente del Parlamento europeo, se la sua elezione fosse dipesa esclusivamente da un posto assegnato dalle segreterie, difficilmente avrebbe trovato spazio. Paita e Boschi aggiungono che «negare le preferenze significa allontanare i cittadini dalle decisioni», mentre la doppia preferenza di genere rappresenta un correttivo sufficiente per garantire un equilibrio nella rappresentanza.

La scelta di Schlein

Il documento promosso da Costa e Canalis rimette ora la palla nel campo dell’inquilina del Nazareno. Non è soltanto una disputa sulla tecnica elettorale. Dietro il confronto si confrontano due idee opposte di partito. Da una parte chi considera le liste bloccate uno strumento utile a garantire equilibrio nella rappresentanza e una maggiore presenza femminile. Dall’altra chi vede nelle preferenze il modo per restituire ai cittadini il potere di scegliere i propri rappresentanti, limitando quello delle segreterie.

Con un possibile punto di mediazione già sperimentato in altri livelli istituzionali: la doppia preferenza di genere. Una soluzione che prova a tenere insieme rappresentanza, partecipazione e parità, senza chiedere agli elettori di rinunciare alla scelta del proprio candidato. Al di là delle motivazioni ufficiali sulla rappresentanza di genere, il bivio per Schlein è tutto politico: accettare che siano gli elettori a scegliere una parte consistente della futura classe dirigente – a costo di lasciare spazio ai tanto odiati “cacicchi” – oppure difendere un sistema che lascia al segretario e ai vertici del partito il controllo della composizione dei gruppi parlamentari. Una prerogativa che nessun leader abbandona a cuor leggero.