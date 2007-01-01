ECONOMIA DOMESTICA

Molinari convince gli industriali,

"ma no a una Zes copia-incolla"

Gli imprenditori piemontesi accolgono con favore la proposta della Lega di estendere alle aree di confine e in crisi del Nord la misura pensata per il Sud. Ravanelli: "Ben venga, urge intervertire la rotta". Gay avverte: "Bene l'impianto, però si tenga conto delle peculiarità"

La proposta della Lega di estendere la Zona economica speciale (Zes) alle aree del Nord colpite dalla crisi industriale e ai territori di confine, presentato giovedì dal capogruppo leghista alla Camera Riccardo Molinari insieme al suo leader Matteo Salvini inizia a raccogliere consensi significativi nel mondo produttivo piemontese.

Sul piano politico, il disegno di legge rappresenta il tentativo del Carroccio di tornare a parlare al proprio elettorato storico, abbandonato con la svolta nazionista e sovranista, e fermare l’emorragia di consensi, acuita dopo l’addio del generale Roberto Vannacci che con il suo nuovo partito Futuro Nazionale ha superato ormai stabilmente la Lega nei sondaggi. Sul piano concreto, tra gli imprenditori prevale un approccio pragmatico: tutto ciò che può ridurre burocrazia e pressione fiscale viene accolto con favore, purché non si traduca in una semplice copia del modello pensato per il Mezzogiorno.

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Zes sì, ma 2.0

A sostenerlo è innanzitutto il presidente dell’Unione Industriali di Torino Marco Gay, che pur giudicando positivo l’impianto della proposta di Molinari nel suo complesso, invita a definire il modello di una “Zes 2.0” capace di adattarsi alle diverse realtà produttive del Paese. “Quando si semplifica non si può che essere contenti – osserva Gay – ma Torino non ha bisogno di essere industrializzata: qui bisogna rafforzare un sistema industriale che già esiste e che sta evolvendo verso i settori più avanzati. Siamo la terza città europea per investimenti nella robotica e possiamo contare sulla crescita dell’aerospazio e dell’intelligenza artificiale. Più che industrializzare, serve spingere l’industrializzazione che c’è già”.

Da qui la necessità manifestata dal numero uno degli imprenditori torinesi di tenere sempre in massima considerazione le peculiarità delle diverse zone del Paese: “Confindustria parla da tempo di una Zes unica per tutta l’Italia, purché tenga conto delle specificità di ogni territorio varando un vero piano industriale”. Una posizione che sposa il principio della semplificazione amministrativa e della maggiore competitività fiscale, ma respinge l’idea di uno strumento uniforme.

Secondo Gay, infatti, gli incentivi devono essere calibrati sulle vocazioni produttive locali: ciò che può funzionare in un’area in ritardo di sviluppo non necessariamente risponde alle esigenze di un territorio come Torino, dove la sfida è consolidare e rendere più competitive filiere già mature e ad alto sviluppo tecnologico.

Invertire la rotta

Sulla stessa linea si colloca l’imprenditore novarese Fabio Ravanelli, presidente di Confindustria Piemonte dal 2016 al 2020 e oggi alla guida della Camera di Commercio di Novara, Vercelli, Biella e Vco, che guarda favorevolmente a una misura che si prefigge lo scopo di rilanciare gli investimenti. “Qualsiasi intervento volto a favorire la reindustrializzazione ben venga. L'Italia sta subendo un processo di deindustrializzazione che va avanti da decenni: una volta eravamo la quinta potenza industriale del mondo e producevamo più di India e Cina messe assieme”. Pur consapevole che quei tempi sono ormai andati, Ravanelli teme che il peggio debba ancor arrivare: “Il problema più grave è che questo trend continua a essere negativo e, se non si inverte rapidamente la rotta, la situazione non potrà che peggiorare”.

Le parole di Ravanelli assumono un peso differente, poiché arrivano dall’Alto Piemonte, uno di quei territori che vive quotidianamente la concorrenza della confinante Svizzera. Qui il problema non è soltanto la competizione con le grandi economie manifatturiere internazionali, ma anche quella esercitata dai cantoni elvetici attraverso una fiscalità più favorevole e un contesto amministrativo meno gravoso. In quest’ottica, una Zes che preveda defiscalizzazione, incentivi agli investimenti e procedure autorizzative semplificate rappresenterebbe uno strumento concreto per rendere il Piemonte più attrattivo agli occhi di imprese e investitori.

Giù al nord

È proprio questo il cuore della proposta illustrata a Montecitorio da Salvini e Molinari: il progetto punta infatti a estendere alle province di confine e alle aree industriali in difficoltà gli strumenti già sperimentati con la Zes unica del Mezzogiorno: crediti d’imposta fino al 60% per i nuovi investimenti, incentivi alle assunzioni, accordi fiscali con gli enti territoriali, iter autorizzativi accelerati e una forte riduzione degli adempimenti burocratici.

L’investimento stimato dalla Lega ammonterebbe a circa tre miliardi di euro, risorse che il Governo di Giorgia Meloni dovrebbe reperire attraverso nuove emissioni di titoli di Stato e altri strumenti individuati dal Ministero dell’Economia, guidato oggi da un altro esponente di spicco del Carroccio come Giancarlo Giorgetti. La misura avrebbe avuto un primo via libero, seppur ancora informale, da parte della Ragioneria.

Coperture cercasi

Resta naturalmente da capire se il progetto riuscirà a superare il nodo delle coperture finanziarie e a trasformarsi in legge. Ma una prima indicazione politica è già arrivata. Almeno tra gli imprenditori piemontesi, la proposta della Lega sembra aver trovato ascolto. Non tanto per appartenenza politica, quanto perché intercetta esigenze reali: meno burocrazia, maggiore competitività fiscale e strumenti capaci di contrastare un processo di deindustrializzazione che da anni preoccupa il sistema produttivo del Nord e una difficoltà economica che ormai da tempo non è più esclusivo appannaggio del Sud del paese.

Per il Carroccio, alle prese con la ricerca di nuovi temi in grado di arginare l’emorragia di consensi, l’endorsement degli industriali è senza dubbio un primo segnale incoraggiante. Ma questi ultimi lanciano un messaggio chiaro: la Zes costituisce un’opportunità solo se saprà evolversi in uno strumento flessibile, costruito sulle esigenze dei singoli territori e accompagnato da una vera politica industriale nazionale.