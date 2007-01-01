Maltempo nell'Alessandrino, disagi all'ospedale di Casale

Proseguono in mattinata nell'Alessandrino, dopo la sospensione nella serata di ieri, gli interventi dei Vigili del Fuoco a seguito dei forti temporali di ieri. Tra le zone più colpite figura Borgoratto, località a pochi chilometri dal capoluogo della provincia, investita da un downburst. Diversi gli allagamenti in strade e nelle cantine nella vicina Castellazzo Bormida, dove in questo fine settimana è in programma l'81esimo Motoraduno Internazionale Madonnina dei Centauri. A Casale Monferrato registrate criticità anche all'ospedale 'Santo Spirito', dove è stato effettuato un sopralluogo con il direttore generale dell'Asl, Francesco Marchitelli. Per garantire la massima sicurezza dei pazienti e la continuità assistenziale le urgenze di natura chirurgica indifferibile sono state deviate già nella serata di ieri verso gli altri presidi del territorio. Dai vertici dell'azienda un ringraziamento agli operatori sanitari, al personale tecnico, ai volontari e ai cittadini "per la straordinaria collaborazione dimostrata in queste ore di emergenza".