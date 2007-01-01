Truffa ad anziana con "finto carabiniere", un arresto

Un finto carabiniere e un finto perito del tribunale: attraverso l'invenzione di questi due personaggi è stato architettato un tentativo di truffa a un'anziana, a Torino, che però è stato sventato dalla polizia. Gli agenti hanno anche arrestato un italiano di 21 anni. L'allarme è scattato quando un uomo ha chiamato il 112 spiegando che la madre era stata contattata da un sedicente carabiniere e informata che la sua auto era stata trovata sul luogo di una rapina; alla donna era anche stato spiegato che "un perito del tribunale" sarebbe andato a casa sua per confrontare gioielli e preziosi con quelli trafugati durante il colpo. La squadra mobile della questura ha organizzato un appostamento e ha bloccato il ventunenne all'arrivo nel condominio. Il giovane è stato trovato in possesso di due collane in oro sottratte poco prima a un'altra persona anziana, raggirata con uno stratagemma analogo.