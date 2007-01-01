Asaps, in sei mesi 658 vittime (+2,3%) negli incidenti del fine settimana

I fine settimana continuano a rappresentare uno dei punti più critici della sicurezza stradale italiana: le 72 ore che vanno dalla mezzanotte del venerdì alla mezzanotte della domenica concentrano da sempre una quota rilevante della mortalità e il primo semestre 2026 non fa eccezione. Secondo il confronto con il 2025 fatto dall'Asaps, l'Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale, le vittime sono aumentate da 643 a 658, +15 decessi (+2,3%), ma il numero degli incidenti mortali è rimasto praticamente identico: 605 nel 2025, 604 nel 2026. La mortalità cresce quindi non per una maggiore frequenza dei sinistri, ma per la loro maggiore severità: più incidenti plurimortali, più impatti che non lasciano scampo. Il maggior numero di vittime si è avuto tra gli automobilisti, 258 (+2,4% sul 2025), subito seguito da motociclisti, 249 (+11,6%), poi ciclisti, 46 (-36,7%), pedoni 84 (+15%), veicoli pesanti 30 (+15,4%). Il dato più preoccupante - rileva l'Asaps - riguarda i motociclisti, a conferma di quanto la mobilità su due ruote resti vulnerabile, soprattutto nelle ore serali e notturne; in controtendenza, la mortalità dei ciclisti vede una diminuzione significativa. L'Osservatorio Asaps-Sapidata raccoglie e registra tutti gli incidenti mortali, compresi quelli rilevati dalle Polizie Locali, che intervengono nel 66% dei sinistri. "Serve una strategia mirata - commenta il presidente Giordano Biserni - Il primo semestre 2026 conferma che i weekend restano un terreno delicato, dove si intrecciano mobilità ricreativa, spostamenti brevi, traffico turistico e comportamenti a rischio". Asaps richiama l'attenzione su alcuni punti chiave: "Rafforzare i controlli della velocità, anche nelle fasce serali; intensificare il contrasto alla guida in stato di alterazione; avviare campagne mirate per i motociclisti; monitorare i tratti extraurbani più critici, dove si concentra una parte rilevante della mortalità; promuovere una cultura della prudenza nei weekend, quando la percezione del rischio tende ad abbassarsi".