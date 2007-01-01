Turismo internazionale, la spesa degli stranieri in Italia vola a 56,7 miliardi

Il turismo internazionale vola in Italia, ma il 56% della spesa degli stranieri è concentrato in sole quattro regioni: Lazio, Lombardia, Veneto e Toscana. Emerge dalle stime e dalle elaborazioni condotte da Cst - Centro Studi Turistici di Firenze per Confesercenti su dati Banca d'Italia. Nel 2025, la spesa totale dei turisti stranieri nel nostro Paese è stata di poco più di 56,7 miliardi, 2,5 miliardi in più rispetto al 2024 (+4,6%). Una crescita che dovrebbe continuare, con una variazione attesa per il 2026 del +3,9% sull'anno, raggiungendo i 58,9 miliardi (+2,2 miliardi). La quota principale di spesa dei turisti stranieri è stata destinata all'ospitalità (45,2%), seguita dalla ristorazione (23%) e dagli acquisti di beni presso la rete commerciale (15,2%). Il resto della spesa è stato destinato al trasporto interno (9,5%) e agli "altri servizi" (7,2%). Nel 2025 rispetto al 2024 il turismo internazionale ha generato 2.510 milioni di euro in più (+4,6%). Tuttavia, la crescita non si è distribuita in modo uniforme, ma è stata trainata quasi interamente da alloggio (+1.101 milioni di euro, +4,5%) e ristorazione (+955 milioni, +7,9%), spinta dal crescente interesse nella tradizione gastronomica italiana. Gli acquisti di beni nei negozi hanno registrato invece una crescita contenuta (+164 milioni, +1,9%), mentre calano le spese per il trasporto interno, unica voce in rosso, che perde 261 milioni di euro (-4,6%) rispetto al 2024. Pur rappresentando una quota minore in termini assoluti (+551 milioni), la categoria altri servizi ha registrato la crescita percentuale più alta in assoluto (+15,7%). In questa voce convergono le visite guidate, escursioni, ingressi ai musei, concerti, esperienze personalizzate e servizi di benessere, a dimostrazione di una domanda estera sempre più orientata al "turismo d'esperienza". La classifica delle Regioni per spesa turistica. Le prime quattro regioni per spesa assorbono quasi il 56% dei consumi dei visitatori stranieri: Lazio (10,2 miliardi, il 18,1%), Lombardia (9,9 miliardi circa, il 17,6%) e Veneto (6,3 miliardi, pari all'11,1%) e Toscana (5,3 miliardi, per il 9,4%). Tra le altre regioni emergono Campania con 3.390 milioni di euro (6,0% del totale) e Trentino-Alto Adige con 3.069 milioni di euro (5,4% del totale). Le regioni con il minor impatto di spesa da parte di viaggiatori stranieri sono invece la Basilicata (60 milioni) e il Molise (37 milioni). Di contro, il Friuli-Venezia Giulia mostra una struttura di spesa unica nel suo genere, dove i turisti stranieri spendono più per lo shopping (36,5%) che per l'alloggio (27,2%). In Trentino-Alto Adige si registra invece la percentuale più alta d'Italia dedicata all'alloggio, che assorbe ben il 54,1% del budget totale dei viaggiatori nella regione. La spesa in base alla motivazione del viaggio. I dati relativi alle sole vacanze (esclusi tutti gli altri motivi del viaggio come il business) sono intorno ai 38 miliardi di euro sui 56,7 miliardi complessivi, ed evidenziano come i diversi prodotti turistici originino economie e comportamenti differenti. Il turismo culturale e nelle Città d'Arte è il motore trainante della domanda straniera: genera 21.639 milioni di euro, cioè il 56,8% di tutta la spesa per vacanze in Italia. La vacanza al mare è al secondo posto con 8.232 milioni (21,6% del totale vacanze). La vacanza in montagna genera invece 3.588 milioni (9,4%).