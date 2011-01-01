Siulp Torino, più tutele per forze dell'ordine e rimpatri per chi delinque

Solidarietà ai residenti di Barriera di Milano e sostegno agli operatori delle forze dell'ordine impegnati nella gestione delle tensioni durante la manifestazione contro degrado e criminalità, di mercoledì sera. A esprimerla è il Siulp di Torino, che interviene dopo il corteo di cittadini e commercianti e il presidio dei collettivi antifascisti, separati dalla polizia con l'impiego anche dell'idrante. Il sindacato di polizia sottolinea i risultati ottenuti nel quartiere con "78 arresti messi a segno in soli 40 giorni tra maggio e giugno sul fronte del contrasto allo spaccio e al traffico di droga." "La situazione resta estremamente difficile - afferma il segretario generale provinciale del Siulp Torino, Eugenio Bravo - da un lato scontiamo una carenza cronica di organico che non è ancora stata risanata; dall'altro, ci scontriamo con un quadro normativo inadeguato. Le leggi attuali, nonostante le modifiche degli ultimi anni, non sono assolutamente all'altezza di fronteggiare quella criminalità diffusa che devasta la vita quotidiana delle persone." Il segretario del Siulp aggiunge che "accanto alla criminalità autoctona, va detto con chiarezza che la stragrande maggioranza dei soggetti che delinquono in questo territorio è composta da extracomunitari. Per questa ragione, è fondamentale attivare procedure di rimpatrio veloci ed efficaci per chiunque violi la legge." Bravo interviene anche sulle tensioni registrate durante la manifestazione: "Si deve constatare che i soggetti intervenuti per ostacolare, disturbare e provocare tensioni contro questa legittima e pacifica manifestazione dei residenti siano stati i soliti collettivi e antagonisti, che scelgono deliberatamente di schierarsi dalla parte sbagliata della storia, preferendo la difesa ideologica del caos e dell'illegalità al benessere e alla sicurezza dei cittadini onesti".