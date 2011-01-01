Vannacci a Genova, resta alta la tensione per presidio Antifascisti

E' atteso per le 17:30 in una piazza Leopardi blindata, a Genova, il leader di Fn Roberto Vannacci. Già dalle prime ore della mattinata le forze dell'ordine hanno provveduto a isolare la zona dove si terrà l'incontro tra Vannacci e i suoi fedelissimi mentre a poche centinaia di metri di distanza si raduneranno, per le 17:00, Genova Antifascista e alcuni gruppi antifascisti. Nel frattempo ha preso il via il presidio di Cgil e Anpi, con il Pd e la Fiom in via Cesarea, dove originariamente era previsto il comizio di Vannacci (che poi, su consiglio della questura, ha cambiato location per motivi di ordine pubblico). Presenti alcune centinaia di persone e alcuni striscioni tra cui quello con scritto 'Generale Vannacci, l'arte della fuga'.