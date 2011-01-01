L. elettorale: Mario Segni, mi auguro vengano inserite le preferenze

"Mi auguro che" nella nuova legge elettorale "vengano inserite le preferenze. In questo campo non ci sono distinzioni nette tra maggioranza e minoranza. Non vincerebbe uno o l'altro ma una tendenza". Lo dice, intervistato dall'ANSA, Mario Segni. La questione "è sempre stato un tema su cui si scontrano due tendenze - spiega -: da un lato la spinta a lasciare al cittadino il massimo della libertà di scelta, dall'altro la tendenza del mondo politico organizzato a fissare regole che diano ai partiti la possibilità di scegliere i candidati. Infatti, nel mondo politico, c'è una fortissima spinta a determinare e scegliere" gli eletti "in modo dai assicurarsi il controllo del Parlamento. Oggi - aggiunge - vedo un panorama negativo", perché "il partito delle liste bloccate è molto forte e la spinta partitocratica è continua. Assistiamo, dunque, allo scontro tra due principi, chi vuole che sia il cittadino ad esercitare la massima libertà e chi vuole che a scegliere siano i partiti". Interpellato sulla posizione di Giorgia Meloni, risponde: "La premier avrebbe tutto l'interesse a spingersi e schierarsi apertamente con il partito della massima libertà del cittadino". Anche perché, "c'è un principio costituzionale che ha sancito - il divieto di mandato -, che il partito delle liste bloccate infrangerebbe in modo clamoroso".