Aggressione fra ventenni a Verbania, una denuncia

E' stato individuato e denunciato dalla polizia un ventenne che nella notte fra venerdì e sabato avrebbe aggredito un altro giovane a Verbania, sul ponte di via Vittorio Veneto. La questura, che aveva predisposto un dispositivo di controllo del territorio in occasione della serata evento Kaleido Summer al teatro Maggiore, aveva diramato una segnalazione sull'accaduto per le Volanti. E' stato un agente libero dal servizio a notare, in un parcheggio, un ragazzo corrispondente alla descrizione fisica e ad avvisare i colleghi in servizio nel teatro. Il presunto aggressore e un ventenne di origini straniere residente a Omegna che presentava ferite da taglio alle mani. In ospedale, dove è stato portato in ambulanza, gli è stata anche riscontrata una frattura al naso con prognosi di venti giorni. Per il presunto aggredito, invece, la prognosi è stata di sette giorni per ferite da taglio. E' probabile che nella lite siano stati utilizzati dei cocci di bottiglia.