Vigili del fuoco, migliora situazione incendi in Piemonte

E' in miglioramento la situazione incendi sulle aree montane del Piemonte. Lo comunicano i vigili del fuoco. I fronti di fiamma sono stati circoscritti e, per la maggior parte, ridotti a punti di fumo isolati in fase di bonifica. Nel Verbano-Cusio-Ossola la maggioranza dei residenti che erano stati evacuati nei giorni scorsi sta rientrando nelle proprie abitazioni. Rimangono attivi punti di fumo e fronti di incendio radente nella zona della frazione di Colloro, all'interno del parco della Val Grande, mentre il fronte Nord è stato bloccato e affidato al presidio di controllo dell'Ente Parco. Le operazioni aeree e di terra nell'area sono condotte con tre Canadair e un elicottero Erickson S64. In Val Vigezzo e a Bannio Anzino, nel Verbano, si registrano solo fumi isolati, che sono gestiti con squadre di terra elitrasportate in quota per le bonifiche supportate dalla base logistica di Anzola. Nella provincia di Vercelli, nei territori di Cravagliana, Cervatto, Varallo (località La Res) e Boccioleto l'incendio è ridotto a fumate isolate. A Valprato Soana, in provincia di Torino, il fronte ovest è spento. Sul versante est rimangono punti di fumo residui trattati da personale elitrasportato a terra con il supporto di un elicottero regionale per il completamento della bonifica.