VERSO IL 2027

Canelli, Corgnati e "Mister X".

Cirio prepara la successione

Mentre pianifica il salto a Roma, il governatore ha già avviato una ricognizione riservata per individuare il profilo destinato a raccoglierne l'eredità. Sullo sfondo gli accordi con i leader della coalizione, il calendario e gli equilibri del centrodestra

Ci sono due date cerchiate in rosso sull’agenda di Alberto Cirio: il 4 settembre 2026 e il 14 aprile 2027. Perché, più che la politica, in questa fase contano il calendario e l’aritmetica. La prima coincide con il giorno in cui Giorgia Meloni, salvo incidenti di percorso, diventerà il presidente del Consiglio più longevo della storia della Repubblica.

Da lì in avanti tutto potrebbe succedere, compreso l’eventuale avvicendamento al Viminale tra Matteo Piantedosi e Matteo Salvini. Molto dipenderà dalla strategia della premier: se riterrà conveniente blindare il leader leghista rispetto all’offensiva di Roberto Vannacci, il Ministero dell’Interno resta l’unica casella capace di restituirgli un ruolo forte sui dossier dell’immigrazione e della sicurezza. Una simile operazione imporrebbe con ogni probabilità la nascita di un Meloni bis, rendendo ancora più solida la prospettiva di arrivare al voto alla scadenza naturale della legislatura, nell’autunno del 2027.

La seconda data è quella che a Montecitorio e Palazzo Madama tutti guardano con ancora maggiore attenzione. Il 14 aprile 2027, infatti, i parlamentari della legislatura iniziata nell’ottobre 2022 matureranno il requisito previdenziale previsto dall’attuale sistema contributivo. Da quel momento in poi il ricorso alle urne anticipate perderebbe gran parte delle resistenze oggi presenti nei Palazzi romani.

Prima ma non troppo

È proprio su questo orizzonte temporale che Cirio ha costruito il suo ragionamento: più la legislatura nazionale si avvicinerà alla sua conclusione fisiologica, più sarà semplice lasciare il Piemonte senza provocare un terremoto politico nella maggioranza regionale. Il mandato del governatore scade nel 2029 e lasciare il grattacielo del Lingotto con tre anni d’anticipo significherebbe mandare a casa consiglieri regionali e assessori ben prima del previsto. Una prospettiva che difficilmente troverebbe sostenitori nel suo stesso schieramento. Anche a Palazzo Lascaris, in fondo, il partito più numeroso è quello della stabilità o, se si preferisce, quello della “cadrega”, interessato a conservare fino all’ultimo giorno indennità e incarichi.

Se invece il voto politico dovesse tenersi nell’autunno del 2027, lo scenario cambierebbe radicalmente. Con un abile gioco dei tempi e sfruttando fino all’ultimo giorno utile i tre mesi concessi dalla legge per esercitare l’opzione tra Regione e Parlamento, le eventuali elezioni regionali anticipate slitterebbero alla prima finestra disponibile, vale a dire la primavera del 2028. La legislatura piemontese verrebbe così accorciata di appena un anno, attenuando non poco le inevitabili resistenze.

Anche perché nella coalizione si ragiona su una strategia più ampia. Cirio avrebbe ricevuto assicurazioni che pure il presidente del Friuli-Venezia Giulia, il leghista Massimiliano Fedriga, sarebbe intenzionato a candidarsi alle Politiche, mentre non è escluso che alla fine possa fare lo stesso anche Attilio Fontana in Lombardia. Una scelta utile a ridare sangue a una Lega oggi elettoralmente anemica.

Scouting riservato

È anche per questo che, da mesi, Cirio si muove con assoluta discrezione. Ha già avviato lo scouting del possibile successore: nessuna investitura, nessun delfino ufficiale, ma sondaggi riservati, primi contatti e un paio di nomi già sondati, dai quali attende una risposta definitiva dopo la pausa estiva. La convinzione è una sola: se il treno per Roma passerà davvero nel 2027, la successione non potrà essere lasciata al caso. Così, mentre continua a fare la spola tra Torino e Roma e a moltiplicare le missioni internazionali, il governatore tiene aperti due dossier destinati a intrecciarsi sempre di più: quello sul proprio futuro e quello, non meno delicato, di chi sarà chiamato a raccoglierne l’eredità alla guida del Piemonte.

Un via libera concordato

Se Cirio si muove con tanta sicurezza è anche perché, raccontano dall’inner circle, ritiene di poter contare su qualcosa di più di una semplice speranza. L’innato ottimismo del governatore poggerebbe su rassicurazioni ricevute ai massimi livelli della coalizione. Al momento di accettare la ricandidatura alla guida della Regione, avrebbe ottenuto anche una sorta di “assicurazione politica” da Meloni e Salvini: se nel 2027 si fossero create le condizioni, avrebbe avuto una via d’uscita anticipata.

In altre parole, la ricandidatura non come una “prigione” per cinque anni ma come un passaggio che, qualora gli equilibri nazionali lo avessero consentito, avrebbe potuto interrompersi prima della scadenza naturale. Ministro, presidente di una delle Camere o comunque un ruolo istituzionale di primo piano. Voci, naturalmente, impossibili da verificare. Ma sufficienti a spiegare perché da mesi Cirio ragioni con largo anticipo sul proprio futuro e, parallelamente, abbia già predisposto il piano per la propria successione.

La successione? La decide Cirio

L’identikit è già stato tracciato. Serve una figura moderata, popolare, con una naturale propensione ai rapporti umani, con esperienze di gestione e capace di allargare il perimetro del centrodestra oltre i suoi confini tradizionali. In altre parole, un profilo con una solida cultura politica e amministrativa, credibile agli occhi dei partiti ma spendibile verso un elettorato più ampio. Magari attingendo da quell’universo di amministratori locali che il governatore sta cercando di mettere in rete da tempo.

D’altra parte, Forza Italia non dispone di un erede naturale. Sulla carta i galloni li avrebbe Paolo Zangrillo ma nonostante l’incarico di governo resta un perfetto Carneade e inoltre non ha mai preso una preferenza in vita sua. Altamente improbabile – “escluso” affermano con nettezza ambienti azzurri – una successione di matrice Fratelli d’Italia: il Piemonte non è certo in cima ai pensieri di Meloni che semmai non vede l’ora di accaparrarsi la Lombardia.

Non che nel partito della premier i nomi e soprattutto le ambizioni manchino: fuori gioco Elena Chiorino, l’ex vicepresidente travolta dal caso della Bisteccheria d’Italia, non disdegnerebbero di correre invece Maurizio Marrone, l’assessore alla Sanità Federico Riboldi, il presidente dell’Anci Piemonte e della Provincia di Vercelli Davide Gilardino e il capogruppo a Palazzo Lascaris Carlo Riva Vercellotti. Una rosa ampia, ma senza un profilo che oggi riesca davvero a emergere su tutti. Inoltre, alcuni avrebbero già dirottato altrove i loro piani (uno scranno parlamentare o addirittura prenotato un incarico di sottosegretario).

È anche per questo che Cirio guarda altrove. Più che incoronare un esponente di partito, preferisce individuare una personalità capace di parlare a un elettorato più largo, con un tratto civico ma affidabile per la coalizione. Una scelta che gli consentirebbe di restare il vero regista della successione.

La rete civica

Non è un progetto nato ieri. Da mesi Cirio lavora all’apertura verso il mondo civico, un’operazione che ha in Luca Robaldo, suo ex collaboratore, oggi sindaco di Mondovì e presidente della Provincia di Cuneo, il principale punto di riferimento organizzativo. Dopo avere consolidato la rete nel Cuneese, Robaldo ha piantato la bandiera nel Novarese e sta mettendo piede anche nel Torinese, evitando però accuratamente il capoluogo per non pestare i calli al sindaco Stefano Lo Russo, con il quale il governatore continua a coltivare quella “concordia istituzionale” che entrambi rivendicano.

È dentro questo perimetro che Cirio sta cercando il nome giusto. E proprio da questa attività di scouting, rigorosamente top secret, sarebbero emersi un paio di profili ritenuti particolarmente interessanti, già sondati nelle scorse settimane e dai quali il governatore attende una risposta definitiva dopo la pausa estiva.

L’ipotesi Corgnati

Il primo nome “spuntato” già un anno fa (come avevamo scritto) è quello di Stefano Corgnati, rettore del Politecnico di Torino. Vercellese, classe 1973, laureato con lode in Ingegneria meccanica, professore ordinario di Fisica tecnica ambientale, Corgnati rappresenta perfettamente il profilo tecnico-istituzionale che piace a Cirio anche perché dietro il curriculum accademico si nasconde una lunga biografia politica. Una lontana militanza in Alleanza Nazionale, poi Popolo della Libertà, successivamente Forza Italia. Nessuna tessera di partito, ma ottimi rapporti con tutti i leader della coalizione. A Vercelli il suo punto di riferimento resta Renzo Masoero, storico ras della destra locale che prima lo volle assessore e poi gli lasciò il posto da sindaco di Livorno Ferraris, incarico ricoperto dal 2013 al 2023.

Abile tessitore di relazioni, poco incline agli estremismi, viene descritto come un autentico “democristianone”. Lo dimostra anche il rapporto con Lo Russo, tra i principali sponsor della sua elezione al Politecnico. L’unico vero ostacolo è il tempo. Più si accorcia la legislatura nazionale e meno diventa realistico immaginare che possa lasciare anzitempo il Politecnico, dove sono aperti importanti progetti di sviluppo. La possibilità di una sua candidatura, in sostanza, è inversamente proporzionale alla durata della legislatura.

Se cambia la Lega, cambia il piano

Molto dipenderà anche da ciò che accadrà nei prossimi mesi nel Carroccio. Se dovesse davvero prendere forma una nuova formazione nordista, federata o meno con la “Lega Salvini Premier”, potrebbero salire rapidamente le quotazioni di Alessandro Canelli, una delle prime scelte di Cirio. Sindaco di Novara, amministratore pragmatico e tra i primi cittadini più apprezzati del Piemonte, Canelli rappresenta oggi il profilo amministrativo più autorevole espresso dal centrodestra piemontese. La presidenza di Ifel, la fondazione dell’Anci specializzata in finanza locale, gli ha costruito un’autorevolezza che travalica i confini del suo partito e della stessa regione.

Nel 2027 terminerà il secondo mandato a Palazzo Cabrino e il suo futuro politico è inevitabilmente destinato a cambiare: c’è un posto al grattacielo (quello attualmente tenuto caldo da Matteo Marnati) che lo aspetta. Al di là di come evolveranno le dinamiche interne al Carroccio, anche nell’ipotesi in cui non si produca alcun sommovimento, qualora la Lega dovesse essere costretta (com’è probabile) a rinunciare alla Lombardia il Piemonte rappresenterebbe una compensazione tutt’altro che trascurabile. A quel punto il nome sarebbe uno solo: il suo.