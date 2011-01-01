Soccorso alpino recupera ferratista in Valle di Susa

Un escursionista infortunato durante una gita in Valle di Susa è stato recuperato dal soccorso alpino. L'uomo, che stava percorrendo una ferrata nell'orrido di Foresto, ha riportato una sospetta lussazione a una spalla ed è stato raggiunto da una squadra via terra. I soccorritori hanno stabilizzato l'infortunio sul posto, riducendo la lussazione e condizionando l'arto. Il paziente ha quindi potuto procedere a piedi, con il supporto degli operatori, fino all'uscita dell'itinerario a valle, dove è stato affidato a un'ambulanza per il trasporto in ospedale. "Da sottolineare - spiegano dal Soccorso alpino piemontese - l'efficienza del personale: l'imbarellamento avrebbe richiesto manovre complesse e molto lunghe per il traporto".