Scuola: sostegno, Uil "sistema va ripensato"

"Il via libera ai 30.241 posti dell'XI ciclo del TFA sostegno riporta al centro una questione ancora irrisolta: i percorsi di specializzazione continuano a essere programmati senza una reale corrispondenza con il fabbisogno delle scuole. Il risultato è un sistema che, in alcune regioni, produce graduatorie ormai sature e, in altre, non riesce a colmare la carenza di docenti specializzati. Una distorsione che impone una profonda revisione del modello di programmazione". Ad affermarlo è il segretario generale della Uil Scuola, Giuseppe D'Aprile. "È necessario - sottolinea - considerare la saturazione delle graduatorie dei docenti specializzati nelle varie province e nei vari ordini di scuola. Le università - prosegue D'Aprile - devono attivare i corsi nelle regioni dove mancano gli specializzati e per le classi di concorso o gli ordini di scuola dove mancano i docenti con il titolo, al contempo, il sistema di reclutamento deve favorire l'utilizzo dei docenti specializzati già presenti nelle graduatorie sature verso gli ordini di scuola in cui vi è carenza di personale. Diversamente si rischia di alimentare sia un precariato che non ha eguali nel panorama scolastico europeo che un vero e proprio business di cui le università non hanno assolutamente bisogno. La trasformazione dell'organico di fatto in diritto è un provvedimento indispensabile e necessario. Senza questa misura, qualsiasi intervento normativo, rappresenta una goccia in un oceano", conclude.