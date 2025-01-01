GRANA PADANA

Lega, i conti tornano (non i voti): 8mila piemontesi finanziano Salvini

Mentre il consenso continua ad assottigliarsi, sceso ormai sotto il 6%, il Carroccio chiude il 2025 con un avanzo superiore a 1,3 milioni e una liquidità da record. Il Piemonte terzo contribuente, dopo Lombardia e Veneto, con il 2 per mille

In attesa della resa dei conti interna, se mai arriverà, la Lega può almeno consolarsi con quelli del proprio bilancio. Perché se i conti politici sono ormai in profondo rosso – con il Carroccio inchiodato dai sondaggi sotto il 6%, sorpassato non solo stabilmente da Forza Italia ma anche da Alleanza Verdi-Sinistra e perfino da Futuro Nazionale di Roberto Vannacci – quelli economici raccontano invece un partito sorprendentemente solido, liquido e capace di accumulare risorse.

Una situazione che riguarda da vicino anche il Piemonte di Riccardo Molinari: proprio mentre nella regione che anni fa è stata una delle colonne portanti – arrivando a conquistare la guida della Regione e successivamente ad esserne la forza trainante – si moltiplicano i malumori, le contestazioni e gli interrogativi sulla leadership salviniana, dal bilancio emerge che nonostante tutto qualche migliaio di piemontesi contribuisce ancora a finanziare il partito.

La carica degli 8mila

Lo dimostra la ripartizione territoriale del 2 per mille, probabilmente uno dei termometri del radicamento reale di un partito. Sono 8.114 i piemontesi che hanno scelto di destinare la propria quota Irpef alla Lega: un dato che colloca il Piemonte al terzo posto assoluto in Italia, dietro soltanto alle storiche roccaforti di Lombardia e Veneto e davanti all’Emilia-Romagna e alla Sicilia.

Non è soltanto una classifica fiscale. È la dimostrazione che, nonostante il calo elettorale, le fibrillazioni interne e una leadership regionale che resta “sospesa” tra la fedeltà al capo e l’impellente esigenza di rinnovamento, il Piemonte continua a garantire al partito una base militante e di sostenitori economicamente fedele. Una rendita di posizione che, però, rischia di essere meno solida di quanto suggeriscano i numeri. Perché i bilanci si chiudono una volta l’anno; i conti con gli elettori, invece, arrivano ogni volta che si aprono le urne.

Cassaforte piena

Il rendiconto della Lega per Salvini Premier, pubblicato sul sito del partito, si è chiuso il 31 dicembre 2025 con un avanzo di esercizio di 1.354.862 euro. Un risultato più che positivo, anche se permane un patrimonio netto ancora negativo per 220.315 euro, eredità delle vicende finanziarie del passato.

Il dato che più colpisce è però la liquidità. Nelle casse del partito ci sono 1.434.396 euro, praticamente tutti depositati sui conti correnti: il contante fisico ammonta infatti a soli 76 euro. Un piccolo tesoretto che consente al Carroccio di affrontare con serenità anche una fase politica complicata. Migliora sensibilmente anche il capitolo dei debiti. Le passività verso i fornitori scendono infatti da circa 1,7 milioni dell'anno precedente agli attuali 765.691 euro, quasi dimezzate.

Il bancomat del partito

A sostenere i conti non sono certo le tessere. Le quote associative portano infatti appena 76.374 euro, una cifra ormai marginale nell’economia del partito. La vera linfa arriva invece dai rappresentanti eletti e dai finanziatori. I contributi versati dalle persone fisiche – parlamentari e consiglieri regionali in testa – raggiungono 3.542.462 euro. Tra questi figura anche il segretario Salvini, che nel corso dell’anno ha versato 36 mila euro. Altri 1.144.520 euro arrivano invece da persone giuridiche, associazioni e movimenti politici.

A completare il quadro c’è il gettito del 2 per mille Irpef, che nel 2025 ha garantito 1.142.468 euro, frutto della scelta di 87.027 contribuenti, come evidenzia nella relazione il tesoriere Alberto Di Rubba.

Piemonte terzo contribuente

Ed è proprio la distribuzione territoriale del 2 per mille a offrire forse l’indicazione più interessante. La Lombardia resta irraggiungibile con oltre 30 mila contribuenti, seguita dal Veneto con più di 12 mila. Subito dietro compare il Piemonte, con 8.114 contribuenti, davanti all’Emilia-Romagna (6.596) e alla Sicilia, che supera di poco i quattromila contribuenti. Negli ultimi posti Campania (1.624), Puglia (1.368), Calabria (656).

Spendere poco, spendere bene

Dal lato delle uscite emerge un partito dai costi relativamente contenuti. La voce più consistente riguarda i servizi, per circa 2,6 milioni di euro. Il personale costa poco più di 700 mila euro: l’organico è composto da 14 dipendenti e collaboratori, molta struttura infatti è a carico di tutta la collettività infilata negli staff dei gruppi parlamentari e regionali, nei ministeri e negli assessorati. Altri 370.523 euro vengono destinati al godimento di beni di terzi, voce nella quale rientra presumibilmente anche l'affitto della sede nazionale. Sorprende invece la spesa destinata alle campagne elettorali: appena 159.017 euro, una cifra modesta per un partito nazionale e che fotografa un anno privo di grandi appuntamenti elettorali.