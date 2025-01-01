Picchiarono e rapinarono rider a Torino, tre arresti

Avevano aggredito un rider con calci e pugni fino a fargli perdere conoscenza. Poi si erano impadroniti del pasto che avevano ordinato, senza pagare. Rapina in concorso è l'accusa mossa a tre persone che sono state arrestate dai carabinieri. L'episodio si è verificato a Torino il 29 aprile. Gli ultimi due provvedimenti cautelari sono stati eseguiti nella notte del 7 luglio dai militari della stazione Torino Po Vanchiglia, e hanno riguardato un trentottenne di origine marocchina, senza fissa dimora, e una ventenne residente a Orbassano, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Torino su richiesta della procura. Un terzo presunto componente del gruppo era già stato raggiunto dalla stessa misura il 19 giugno scorso, mentre si trovava detenuto per altra causa. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la sera del 29 aprile i tre avevano effettuato un ordine tramite Glovo. Al momento della consegna in via San Massimo, a pochi passi dalla Mole Antonelliana, è nato un alterco per motivi legati al resto del pagamento. A quel punto due degli indagati avrebbero aggredito il rider, un ventinovenne studente di origine egiziana, che fu poi soccorso dai carabinieri del Nucleo Radiomobile e dal personale del 118 e trasportato all'ospedale Gradenigo.