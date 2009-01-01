Morto Armano, sindaco e dirigente FdI nell'Alessandrino

E' morto Antonio Armano, 67 anni, sindaco di Oviglio (Alessandria), dirigente provinciale di Fratelli d'Italia. Era malato da tempo. Lascia la moglie e 2 figli. Primo cittadino dal 2009, due anni fa aveva iniziato il quarto mandato. Di professione agricoltore, titolare dell'azienda Cascina Nicoletta, si era impegnato in prima persona nel 2024 contro il Deposito Unico Nazionale di rifiuti radioattivi. Tra Oviglio e il capoluogo era stata individuata, infatti, una delle possibili aree d'insediamento. "Poco importa sia il nostro Comune o un altro, il sito non deve essere realizzato nell'Alessandrino" era stata la sua posizione. "Era - lo ricorda Enzo Amich, deputato casalese di FdI - innamorato del suo Comune, un amministratore onesto con un forte senso del dovere. Dispensava i suoi consigli preziosi come un amico che fa tesoro della propria esperienza e ritiene dovere civico metterla a disposizione degli altri".