A Torino al via il processo ai cinque minorenni per gli scontri pro Palestina

È iniziato questa mattina al tribunale per i minorenni di Torino il processo a carico di cinque giovani, di età compresa tra i 16 e i 18 anni, accusati di avere partecipato agli scontri avvenuti la sera del 3 ottobre scorso al termine di una manifestazione pro Palestina. Davanti al tribunale è in corso un presidio di una decina di antagonisti promosso dal movimento Torino per Gaza per chiedere la scarcerazione dei giovani e denunciare quella che viene definita una "misura sproporzionata". Per i cinque minorenni erano stati disposti gli arresti: due si trovano tuttora nel carcere minorile Ferrante Aporti, mentre altri tre sono stati collocati in comunità. Nell'ambito della stessa inchiesta erano stati inoltre disposti i domiciliari per due maggiorenni e il divieto di dimora a Torino per un terzo. Secondo gli organizzatori del presidio, i ragazzi sono detenuti o ospitati in comunità da oltre sei mesi e la misura avrebbe "impedito loro di proseguire regolarmente il percorso scolastico e le attività sportive".