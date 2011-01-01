Turismo industriale, in Piemonte oltre un milione di visitatori nel 2025

Il turismo industriale si afferma sempre più come una forma di valorizzazione del patrimonio produttivo italiano e il Piemonte è tra le regioni leader del settore. Nel 2025 musei, archivi d'impresa e siti di archeologia industriale hanno accolto 5,4 milioni di visitatori in Italia, di cui circa un milione - quasi un quinto - nelle strutture piemontesi. I dati emergono da una ricerca Nomisma presentata dal Gruppo Turismo e Cultura dell'Unione Industriali di Torino, illustrata dal presidente Stefano Cornaglia e dal vicepresidente Marco Amato. L'indagine stima in circa un miliardo di euro il giro d'affari generato dal comparto tra visite, ospitalità, ristorazione e servizi collegati. In Piemonte, sulla base dei visitatori accolti, si può stimare - ha detto Amato - una quota pari a circa un quinto del valore nazionale. Il pubblico delle strutture piemontesi è composto per il 73% da italiani e per il 27% da stranieri. Tra i luoghi più visitati figurano il Museo Nazionale dell'Automobile, il Museo della Radio e della Televisione Rai, il Museo Juventus, il Museo e Archivio Storico Lavazza e Casa Martini a Pessione. Questi spazi raccontano non solo prodotti e marchi, ma anche innovazioni, competenze e storie imprenditoriali. Il 40% dei visitatori vuole conoscere i processi produttivi e le innovazioni dietro un prodotto, mentre il 34% è interessato a oggetti iconici, macchinari storici e documenti originali. Il turista industriale italiano è soprattutto un millennial, spesso in coppia senza figli, interessato a cultura, città d'arte e scoperta dei territori. Lo straniero è invece prevalentemente un baby boomer, con alto livello di istruzione, spesso di origine italiana, attratto da cultura ed enogastronomia. Per le imprese, musei e archivi sono strumenti per preservare la propria identità: l'84% li considera fondamentali per valorizzare storia aziendale e patrimonio di conoscenze. Il settore presenta però ancora grandi potenzialità: il 30% degli italiani che non ha mai visitato questi luoghi vorrebbe farlo, mentre il 52% di chi li conosce intende tornarci. Tra gli stranieri, il 28% dei potenziali nuovi visitatori mostra interesse verso questa esperienza.

I dati illustrati dagli industriali torinesi confermano il percorso di crescita del turismo a Torino, con i visitatori stranieri sempre più protagonisti della dinamica complessiva. Le presenze raggiungono 4.750.749, in aumento del 6,7% rispetto al 2024, mentre gli arrivi salgono a 1.831.636 (+6,3%). Rispetto al 2016 la crescita è ancora più significativa: +29,7% nelle presenze e +57,2% negli arrivi. A trainare il risultato è soprattutto il mercato internazionale, con le presenze straniere in crescita del 13% e una quota che arriva al 48% dei pernottamenti totali, contro il 45% del 2024. La Francia si conferma il primo mercato estero con il 16,6% delle presenze straniere (+16,5%), seguita dagli Stati Uniti, in forte crescita con un +27,5%. Bene anche Regno Unito e Germania. Il turismo italiano cresce invece più lentamente (+1,5% nelle presenze), con Piemonte e Lombardia ai primi posti per provenienza dei visitatori. Anche il comparto alberghiero beneficia della crescita: nel 2025 registra 2,6 milioni di presenze (+4%) e 1,25 milioni di arrivi (+2,8%). Per la prima volta la componente estera supera il 50% dei pernottamenti negli hotel, raggiungendo il 51%. Tra i mercati emergenti spicca la Turchia, con un aumento dell'81,4% delle presenze. Positivi anche gli indicatori economici: secondo il Visa Spend Index, la spesa dei turisti stranieri cresce del 15,9%, mentre aumentano del 33,5% le carte utilizzate. La spesa media per carta si attesta intorno ai 144 euro. La reputazione online di Torino resta elevata, con un sentiment complessivo di 86,1/100, in linea con la media nazionale. Tra i punti di forza vengono premiati la posizione della città, il personale e la colazione nelle strutture ricettive, mentre emerge un margine di miglioramento per i servizi igienici degli hotel. Tra le attrazioni più apprezzate figurano Museo Egizio, Mole Antonelliana, Museo Nazionale del Cinema, Museo Nazionale dell'Automobile e Parco del Valentino, tutte con valutazioni superiori a 89/100.