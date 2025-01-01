M5s, Asl negano sempre più quota sanitaria Rsa non autosufficienti

Il gruppo regionale M5s chiede alla Regione "risposte strutturali e tempestive" sui non autosufficienti perché, sottolineano, "aumenta il numero delle persone alle quali le Asl negano la quota sanitaria per le Rsa". Sul tema è stata audita oggi in Commissione Sanità la Fondazione Promozione Sociale. "La quota sanitaria - affermano i consiglieri pentastellati Pasquale Coluccio, Alberto Unia e Sarah Disabato - è negata oggi a circa 11.600 persone, con un aumento del 35% in meno di un anno. Meno della metà dei ricoverati ha oggi una convenzione attiva, sono invece 7.400 i malati classificati 'differibili', che rischiano di dover aspettare anni per accedere al servizio. Nel mentre le famiglie sono costrette a pagare le spese per le cure, con rette che arrivano a superare i 3mila euro al mese. Abbiamo chiesto le cause dell'ingente aumento del numero dei casi giudicati differibili, cresciuti del 75% in pochi mesi, un aumento anomalo forse imputabile alla revisione dei criteri, ma i dati non sono disponibili". "Non possiamo accettare - aggiungono - che l'assessore Riboldi derubrichi tutto questo a 'casi isolati'". Nel Pinerolese risultano 102 casi urgenti, 69 oltre i 90 giorni di attesa. A Torino l'accesso alle cure viene condizionato alle condizioni economiche delle famiglie, in aperto contrasto con i Lea, che dovrebbero essere garantiti a prescindere dal reddito. Più volte negli ultimi anni - rimarcano - abbiamo chiesto risposte, a partire dall'aumento delle risorse destinate alla quota sanitaria. La giunta Cirio deve garantire risorse strutturali".