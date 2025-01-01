Torino, voto ai sedicenni per i referendum consultivi

A Torino i sedicenni potranno votare ai referendum consultivi. Il Consiglio comunale, con 34 voti a favore e 4 contrari, ha approvato oggi due delibere di iniziativa consiliare a prima firma Simone Fissolo (Moderati) che modificano lo Statuto e il Regolamento comunale stabilendo che tutti i cittadini e le cittadine residenti a partire dai 16 anni di età potranno partecipare a questo tipo di consultazioni. Il documento, promosso da Moderati e Demos e condiviso con le Circoscrizioni, "è un modo per aumentare i diritti di partecipazione e promuovere l'educazione alla cittadinanza - ha affermato il proponente - come è stato fatto a Milano e Napoli e in passato anche a Torino con le interpellanze del cittadino e la sottoscrizione delle petizioni al Consiglio comunale. Negli ultimi vent'anni la partecipazione politica è diminuita sensibilmente e cresce la distanza tra le istituzioni e le nuove generazioni - ha aggiunto Fissolo -. Questo è un fenomeno che non possiamo limitarci ad analizzare e Torino compie oggi una scelta importante per avvicinare i giovani alla vita democratica e valorizzare il loro contributo alla comunità". Sara Diena, capogruppo di Avs-Se, evidenzia che "abbiamo supportato questo atto perché alla narrazione paternalistica dei giovani fannulloni vogliamo rispondere con la loro partecipazione democratica e l'invito alla responsabilità politica". Anche per la vicesindaca Michela Favaro la proposta "lancia un messaggio importante: i giovani hanno un forte desiderio di partecipazione, anche se noi adulti non siamo sempre pronti a cogliere le loro sollecitazioni".