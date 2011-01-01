Siccità, Confagricoltura Piemonte "necessari interventi immediati"

"Le aziende agricole hanno già sostenuto costi molto elevati per le semine, le lavorazioni e la gestione delle colture; oggi il rischio concreto è quello di non riuscire a portare a casa il raccolto, con conseguenze economiche pesantissime per molte imprese. L'emergenza richiede quindi interventi immediati per limitare i danni alle produzioni, ma sarebbe un errore considerarla soltanto un evento contingente. I cambiamenti climatici stanno rendendo sempre più frequenti e intensi questi fenomeni e impongono una politica dell'acqua capace di guardare al medio e lungo periodo". Lo scrive in una nota il presidente di Confagricoltura Piemonte, Enrico Allasia, in merito all'emergenza idrica. "L'acqua - conclude - non è soltanto un fattore produttivo: è il presupposto della sicurezza alimentare, della tutela del territorio e della vitalità delle aree rurali. Per questo occorre affrontare l'emergenza con tutti gli strumenti disponibili, ma nello stesso tempo costruire una strategia di prospettiva che renda il sistema agricolo piemontese sempre più resiliente ai cambiamenti climatici". Per Confagricoltura Piemonte, infine, "è indispensabile accelerare gli investimenti destinati ad aumentare la capacità di accumulo della risorsa idrica, rendere più efficienti le reti irrigue, semplificare le procedure autorizzative per le opere necessarie e adottare strumenti di gestione che consentano di utilizzare ogni disponibilità d'acqua nel modo più efficace possibile, conciliando le esigenze ambientali con quelle produttive".