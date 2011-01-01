Lo Russo, "sul mercato Barattolo la Regione ha complicato le cose"

"Noi avevamo sostanzialmente regolarizzato il mercato del libero scambio. Poi, il Consiglio regionale ha modificato la legge, di fatto complicando moltissimo la gestione operativa di questo luogo e imponendo una convenzione alla Città con un numero molto limitato di giorni e mettendo, in qualche modo, in grande difficoltà la gestione operativa di quella che è sempre stata una questione delicata da trattare". A dirlo, nella diretta radio del martedì, il sindaco Stefano Lo Russo, interpellato da un'ascoltatrice sul tema del mercato 'Barattolo' di via Carcano, dopo la riduzione del numero di giornate in cui si può svolgere decisa dalla Regione. Un tema tornato al centro dell'attenzione soprattutto per i cumuli di rifiuti che vengono lasciati in strada fuori dall'area dedicata. Lo Russo ha quindi spiegato che "l'obiettivo dell'amministrazione è quello di tornare in un regime più ordinato, che evita l'abbandono dei rifiuti. Ne siamo pienamente consapevoli - ha assicurato - e da qualche mese stiamo lavorando proprio per trovare delle soluzioni, anche amministrative, che ci consentano di gestire meglio, nonostante l'intervento della Regione che non ha semplificato, anzi. Sono sufficientemente ottimista - ha concluso - per dire che queste soluzioni penso che arriveranno a brevissimo".