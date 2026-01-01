Cappellano (Stellantis), "Piano Italia ambizioso, obiettivi in gran parte raggiunti"

"Proprio da questa sala, circa un anno e mezzo fa, siamo partiti con il cosiddetto Piano Italia. Un piano fatto di obiettivi ambiziosi, che oggi possiamo dire di aver in gran parte raggiunto e, in alcuni casi, superato grazie anche alle importanti novità del nostro nuovo Piano strategico". LO ha detto Emanuele Cappellano, responsabile Europa di Stellantis, al tavolo automotive al Mimit. "Un risultato di cui siamo orgogliosi, frutto dell'impegno di questi mesi. Un impegno, tuttavia, reso più oneroso dal difficile contesto in cui operiamo. La competitività del sistema produttivo italiano e le normative europee restano, infatti, cruciali" ha sottolineato Cappellano. "Già alla fine di gennaio avevo parlato di primi segnali positivi frutto della nostra nuova strategia. Oggi, quei segnali si stanno traducendo in risultati concreti. Nel secondo trimestre dell'anno, infatti, abbiamo registrato 1,6 milioni di consegne a livello globale, in aumento del 10% rispetto al 2026". Lo ha detto Emanuele Cappellano, responsabile Europa di Stellantis, al tavolo automotive al Mimit. "In Europa, area che ho il privilegio di guidare, le consegne - ha ricordato Cappellano - sono aumentate di circa 40 mila unità, con una crescita del 5% su base annua. Risultati positivi che abbiamo registrato anche in Italia. Nel nostro Paese, nei primi sei mesi dell'anno le nostre immatricolazioni sono aumentate di quasi il 7%. Se consideriamo anche Leapmotor, siamo quasi al 16%. Fiat, in particolare, ha registrato un primo semestre positivo, con Pandina ancora una volta auto più venduta in Italia, mentre Fiat Professional è leader nel segmento dei veicoli commerciali. Questa risposta positiva del mercato si riflette sull'andamento della produzione nel nostro Paese, che cresce di circa il 14% nel semestre. Grazie a questo incremento produttivo, abbiamo ridotto il ricorso agli ammortizzatori sociali, con benefici significativi e già evidenti nella maggior parte dei nostri stabilimenti".