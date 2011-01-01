Futuro Nazionale, Pozzolo responsabile per il Piemonte

Il deputato Emanuele Pozzolo è stato nominato responsabile regionale per il Piemonte di Futuro Nazionale. Lo ha deciso il coordinatore nazionale Massimiliano Simoni, "su direttive del Generale Roberto Vannacci e in accordo con lui". "Questa nomina si inserisce in un più ampio percorso di rafforzamento dell'organizzazione regionale - si legge in una nota - valorizzando figure di comprovata esperienza. Emanuele Pozzolo porta al ruolo la sua lunga esperienza istituzionale. Futuro Nazionale continua così il lavoro di costruzione di una struttura solida e diffusa su tutto il territorio italiano, per l'Italia di domani".