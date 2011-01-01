Costa (FI), pace si costruisce con responsabilità, programmazione e dialogo

"La pace non è un atto istantaneo, ma un processo che va coltivato ogni giorno. Per renderla stabile e duratura servono visione, preparazione, cooperazione tra gli Stati e iniziative efficaci. L'Italia assume oggi una posizione orientata al dialogo, al confronto e alla ricerca della pace. Non si tratta soltanto di una vocazione storica del nostro Paese, ma anche di una precisa linea politica indicata dal vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che definisce l'approccio con cui il Sistema Italia opera sulla scena internazionale". Lo ha detto Enrico Costa, presidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo al convegno in corso alla Camera 'L'Italia che ricostruisce: il sistema italiano per Ucraina, Gaza e Siria', organizzato dal dipartimento Esteri e delle politiche europee di Forza Italia, in collaborazione con i dipartimenti Difesa, Attività produttive, Lavori pubblici e Cooperazione allo sviluppo. "Forza Italia esprime pienamente il ruolo che il nostro Paese svolge nel contesto internazionale: un metodo fondato sulla responsabilità e sulla capacità di guardare oltre l'immediato, programmando il lavoro e riunendo competenze ed esperienze diverse per individuare soluzioni operative. Questo è l'aspetto più importante: valorizzare le diverse professionalità e le migliori energie per elaborare proposte capaci di superare la fase dell'emergenza e aprire finalmente quella della ricostruzione", ha concluso.