Barattolo, Ricca "rispetto delle regole non è negoziabile"

"Se Lo Russo pensa di fare suk illegali in tutte le circoscrizioni della città cercando di aggirare la legge regionale che regolamenta il Barattolo e la convenzione da lui firmata con la Regione, forse non ha capito che per noi il rispetto delle regole non è negoziabile. Anziché trovare vie alternative, al sindaco sarebbe bastato rispettare la convenzione che il Comune di Torino ha sottoscritto per tenere aperto il mercato di Via Carcano. Saremo pronti a modificare la legge regionale così da poter garantire il rispetto della legalità ovunque sia necessario". Lo dichiara in una nota Fabrizio Ricca, capogruppo Lega in Piemonte, in merito alla vicenda del mercato 'Barattolo' di via Carcano a Torino.