L'ex Tuxedo rinasce come polo dell'arte contemporanea

Il locale storico Tuxedo, una delle discoteche simbolo della Torino degli anni '80 e '90, si prepara a vivere una nuova stagione. Il gallerista Umberto Benappi ha infatti acquistato l'immobile per trasformarlo nella nuova sede della Galleria Benappi, con apertura prevista a settembre. Il progetto punta a dare vita a uno spazio multifunzionale e multidisciplinare, concepito per ospitare non solo mostre di arte contemporanea, ma anche incontri, performance, presentazioni di libri, concerti, proiezioni cinematografiche e iniziative dedicate al dialogo tra linguaggi artistici differenti. L'obiettivo è creare un centro culturale aperto, dinamico e partecipato, capace di dialogare con il quartiere e con l'intera città, diventando al tempo stesso un punto di riferimento per il collezionismo italiano e internazionale. A sostenere questa visione contribuirà anche un nuovo programma di membership, pensato non come una semplice formula di adesione, ma come una vera comunità di persone interessate a partecipare attivamente alla vita della galleria e ai suoi progetti culturali.